Otrdiena, 24.03.2026 15:48
Izidors, Kazimirs
Otrdiena, 24. marts, 2026 08:01

No februāra beigām pārspēti 124 siltuma rekordi

LETA
Foto: pexels.com
Marta otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra valstī sasniedza +5,3 grādus, kas ir 5,1 grāds virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Kopš 27. februāra Latvijā turpinās siltuma vilnis, šajā laikā pārspēti 124 siltuma rekordi.

Augstākā gaisa temperatūra marta vidū bija +17,1 grāds 14. datumā Liepājā un Pāvilostā, savukārt viszemāk - līdz -6 grādiem - termometra stabiņš noslīdēja 19. martā Madonā.

Nokrišņu daudzums valstī vidēji mēneša otrajā dekādē bija 4,7 milimetri jeb 37% no normas. Visvairāk nokrišņu - 12,5 milimetri - bija Ainažos, bet vismazāk lija Jēkabpilī, kur reģistrēti vien divi milimetri nokrišņu.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums marta vidū bija 77% - no 67% Jēkabpilī un Rēzeknē līdz 86% Pāvilostā un Ventspilī.

Stiprākās vēja brāzmas - 19,8 metri sekundē - tika novērotas 13. martā Pāvilostā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?