Augstākā gaisa temperatūra marta vidū bija +17,1 grāds 14. datumā Liepājā un Pāvilostā, savukārt viszemāk - līdz -6 grādiem - termometra stabiņš noslīdēja 19. martā Madonā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji mēneša otrajā dekādē bija 4,7 milimetri jeb 37% no normas. Visvairāk nokrišņu - 12,5 milimetri - bija Ainažos, bet vismazāk lija Jēkabpilī, kur reģistrēti vien divi milimetri nokrišņu.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums marta vidū bija 77% - no 67% Jēkabpilī un Rēzeknē līdz 86% Pāvilostā un Ventspilī.
Stiprākās vēja brāzmas - 19,8 metri sekundē - tika novērotas 13. martā Pāvilostā.