No pirmdienas būs silts un saulains

No pirmdienas būs silts un saulains
Foto: pixabay.com
No pirmdienas būs silts un saulains

No pirmdienas Latvijā turpināsies pavasarīgi siltais laiks - debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi netiek gaidīti un pūtīs lēns dienvidu puses vējš, liecina sinoptiķu prognozes.

Pirmdien un otrdien gaidāms saulains un sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Naktī uz pirmdienu teju visā valstī termometra stabiņš noslīdēs līdz 0…-5 grādiem, vienīgi jūras piekrastē būs siltāks - tur 0…+2 grādi, savukārt otrdienas naktī gaisa temperatūra nebūs zemāka par -2…+2 grādiem.

Dienās, spoži spīdot saulei, gaiss uzsils līdz +8…+13 grādiem, bet vietām Latgalē un piekrastē līdz +6…+9 grādiem.

Trešdienas naktī būs skaidrs laiks, savukārt, sākot no rīta, mākoņu daudzums no rietumiem pakāpeniski palielināsies, tomēr laiks saglabāsies sauss. Arī vējš turpinās pūst lēni no dienvidu puses. Naktī gaisa temperatūra būs -1…+2 grādu robežās, bet dienā nepārsniegs +6…+11 grādu, vienīgi piekrastē būs par kādu grādu vēsāk.

Nedēļas otrajā pusē laiks būtiski nemainīsies - saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vienīgi gaisa temperatūra kā nakts tā arī dienas laikā saglabāsies pozitīva. Brīvdienās Latvijas teritorijā ieplūdīs siltāka gaisa masa un pastāv iespējamība, ka vietām termometra stabiņš sasniegs +15 grādu atzīmi.

Kopš marta sākuma līdz 8. marta pēcpusdienai kopumā reģistrēti 16 novērojumu staciju diennakts siltuma rekordi. Siltais gaiss arī strauji kausē uz zemes esošo sniega segu.

Daudzviet Kurzemē un Vidzemes ziemeļos sniega sega ir izzudusi pavisam, bet visbiezākā sniega kārta aizvien saglabājas valsts austrumos, 8. martā Dagdas novērojumu stacijā bija 28 centimetrus bieza sniega kārta.

