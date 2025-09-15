Pirmdiena, 15.09.2025 13:48
Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Pirmdiena, 15.09.2025 13:48
Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Svētdiena, 14. septembris, 2025 10:01

No sviestmaizes līdz recepšu grāmatai: kā rosināt bērnu interesi par gatavošanu?

Santa Lasmane, pirmsskolas kvalitātes un personāla vadītāja
No sviestmaizes līdz recepšu grāmatai: kā rosināt bērnu interesi par gatavošanu?
Foto: pexels.com
Svētdiena, 14. septembris, 2025 10:01

No sviestmaizes līdz recepšu grāmatai: kā rosināt bērnu interesi par gatavošanu?

Santa Lasmane, pirmsskolas kvalitātes un personāla vadītāja

Pavisam nesen kulinārijas blogeris Pipars aktualizēja jautājumu par bērnu un jauniešu gatavošanas prasmēm un interesi par kulināriju, uzsverot: ja bērns iemācās gatavot, viņš izvēlas veselīgāku dzīvesveidu, mācās patstāvību un atbildību. Gatavošana patiešām ir svarīga prasme, turklāt stāsts nav tikai par patstāvību – gatavojot kopā ar citiem bērniem vai vecākiem, bērns gūst daudz pozitīvu emociju, satuvinās ar citiem un mācās palīdzēt un pieņemt palīdzību. Tā ir svarīga daļa no mācīšanās procesa, turklāt, ja bērns piedalās gatavošanā, viņš, visticamāk, būs atvērtāks arī jaunām garšām un produktiem.

Iesaistīt bērnu gatavošanas procesā var, jau sākot no divu gadu vecuma. Šajā vecumā bērns jau var mēģināt pagatavot sev kādu vienkāršu sviestmaizīti. Divgadnieks var iesaistīties gatavošanā arī mājās, piemēram, palīdzot izkārtot salātus uz šķīvja, mazgājot dārzeņus utt. Ievērojot visus drošības aspektus, nedaudz vecāki bērni var palīdzēt maisīt zupu, četrgadniekam jau var uzticēt mīklas mīcīšanu, bet piecgadniekam – vienkāršu sastāvdaļu sagriešanu salātiem vai zupām u.tml.

Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti liela interese par gatavošanu, un ir ļoti svarīgi to neapslāpēt. Jā, bērniem var kaut kas neizdoties, sastāvdaļas var nokrist, izlīt, izbirt, tāpēc liela nozīme ir vecāku vai pedagogu reakcijai uz to. Pieaugušais ir blakus, lai palīdzētu – ja kaut kas neizdodas, svarīgi ir atbalstīt un iedrošināt turpināt darboties tālāk. Tāpat svarīgi, uzticēt aizvien jaunus pienākumus, atbilstošu vecumam, iedrošināt pamēģināt vēlreiz, ja kaut kas nav iedevies. Svarīgi ir pievērst uzmanību drošībai un piesardzībai, piemēram, darbojoties pie plīts vai ar nazi. Darbojoties virtuvē, var gadīties, ka izbirst milti vai cukurs, un no šādām situācijām var mācīties, kā kopīgi uzturēt virtuvē kārtību.

Ēst gatavošana ir arī piemērots brīdis, lai pārrunātu, kā dažādi produkti nonāk uz mūsu galda – kā aug dārzeņi un augļi, no kurienes nāk piens, olas u.tml. Pirmsskolā ik mēnesi organizējam ēst gatavošanas aktivitātes, kurās iesaistām arī bērnus. Esam pārliecinājušies, ka gatavošanas procesā bērni socializējas, sarunājas un kļūst saliedētāki kā grupa. Tāpat viņiem rodas interese par jaunām garšām un bieži vien viņi ir gatavi pagaršot arī tādus ēdienus, ko iepriekš nekad nav mēģinājuši. Ar šādām aktivitātēm apgūstam arī galda kultūru – kā klāt galdu, kā uzvesties maltītes laikā, kāpēc ir svarīgi dalīties u.tml. Esam pat dzirdējuši atsauksmes no ģimenēm, ka bērni pēc tam arī mājās rosina vecākiem vakariņas ēst visiem kopā. Šādi brīži pie kopīgām vakariņām bērnam ir ļoti svarīgi – tā ir kopā būšana ar vecākiem un iespēja padalīties, kā pa dienu ir gājis pirmsskolā.

Mūsu pieredze liecina, ka bērniem ļoti patīk sajust, ka viņi kaut ko var izdarīt pašu spēkiem – arī divgadnieks, kurš mazgā burkānu vai samaisa mīklu, izjūt lepnumu par paveikto. Savukārt lielākiem bērniem tas sniedz iespēju kļūt arvien patstāvīgākiem un apgūt aizvien sarežģītākus uzdevumus, līdz pat savas receptes izdomāšanai un recepšu grāmatiņu veidošanai. Tā bērni iemācās vērtīgas praktiskas iemaņas, izpratni par veselīgu maltīti un dažādu produktu izcelsmi.

Ne mazāk svarīga ir pieaugušo iesaiste. Ja pedagogi un vecāki ar prieku ļauj bērniem gatavot, mudina pagaršot jaunus ēdienus un parāda, kā no vienkāršiem produktiem rodas maltīte, bērni kļūst atvērtāki jaunām garšām un drošāki virtuvē. Reizēm bērni, kuri sākotnēji atsakās no salātiem, ir gatavi tos nogaršot, ja paši ir piedalījušies gatavošanā. Ir arī situācijas, kad bērni mājās saka, ka vēlas tādu maltīti kā pirmsskolā – reizēm vecāki nāk un jautā mūsu pavārēm receptes.

Gatavošana bērniem ir ne vien rotaļa, bet arī ceļš uz veselīgākiem ieradumiem, radošumu un lielāku ģimenes saliedētību. Tā māca pacietību, atbildību un spēju sadarboties ar citiem, vienlaikus sniedzot gandarījumu par paša paveikto. Turklāt gatavošana ir brīdis, kad bērns var ne tikai atklāt jaunas garšas, bet arī izprast plašāku pasauli – kā ēdiens nonāk uz mūsu šķīvja un kā mūsu izvēles ietekmē veselību un vidi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.