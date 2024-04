No vēstures. Ogres ziņas Nr. 12 (11.06.1938)

Ogres policijas uzraugam pakļauta ari Ķeguma policija



Pārmaiņas Ogres policijā stājās spēkā 1. jūnijā. Līdzšinējais Ogres policijas rajona uzraugs J. Lapiņš jau uzņēmies savu jauno apriņķa policijas 1. iecirkņa pr-ka palīga pienākumu pildīšanu Rīgā un uzraugs Harijs Kažmirs pārņēmis Ogres policijas vadību. Kažmiram turpmāk bez Ogres policijas pakļauta arī Ķeguma policija. J. Lapiņš patlaban izpilda arī atvaļinājumā aizgājušā Rīgas apriņķa policijas 1. iecirkņa pr-ka pienākumus. Jaunais Ogres policijas vadītājs H. Kažmirs dzimis 1909. g. 6. maijā Gaujienā. Beidzis 2. Rīgas valsts ģimnāziju. Policijas dienestā iestājies 1931. gadā. Dienēt sācis Rīgas prefektūras 3. iecirknī, tad iecelts par Salaspils vecāko policijas kārtībnieku, un pēc Ķeguma spēkstacijas būves uzsākšanas 1936. g. 16. septembrī pārcelts par vecāko policijas kārtībnieku Ķegumā, kur, būdams valodu pratējs un policijas dienestam labi sagatavots, nodibinājis stingru kārtību un savus uzdevumus veicis sekmīgi.





Arī Lielvārdē ir piemineklis rakstniekam A. Saulietim



Trešajos Vasarassvētkos Cesvaines Ķinderu kapos iesvētīja pieminekli rakstniekam A. Saulietim. Svētkos, klejojot pa Lielvārdi, gadījās iegriezties mākslinieka un paidagoga Jāņa Kalniņa mājā. Tur dārzā atradu savdabīgu latviskā rakstnieka piemiņas veidu — J. Jansons dārza vidū no Daugavas dolomītiem uzcēlis nelielu pieminekli un tajā iemūrējis granita plāksni, kurā barjelefāli izcirtis Saulieša portretu. Pieminekli grezno Saulieša pantiņš:



Man no senām dienām jau

Mīļa viena audze:

Baltu bērzu radu pulks,

Zaļu egļu draudze.

Uz pieminekli ved neliela liepu gatvīte, bet aiz tā aug Saulieša mīļajie bērzi un blakus tiem — egles. Tā ir jauka un simboliska A. Saulieša piemiņa.





Ogre top slavena ar savu smilšakmeni



Jau gadu simtiem lieli smilšakmeņu bluķi gulēja izskaloti Ogres krastā pie Kalnviežu mājām Rembates pag. Nevienam neienāca prātā tos izmantot, līdz skolu muzeja pārzinis J. Šiliņš tos uzrādīja zemes bagātību pētīšanas komitejai. Pētnieki Ogres smilšakmeni izpētījuši un atraduši to par ļoti noderīgu dažāda veida pieminekļu ciršanai, kā arī ēku apšūšanai u. t. t. Dabā tie sastopami lielos, masīvos bluķos. Tos paredzēts izcelt, sazāģēt plāksnēs un taml., lai varētu lietderīgi izmantot šo Ogres bagātību. Smilšakmeņu bluķi minētā vietā ir daudz, tie atrodami arī vēl apm. pus kilometra attālumā no krasta. Vai arī citur Ogres līčos atrodas tādi vērtīgi smilšakmeņi, par to pagaidām ziņu nav.

