No vēstures. Ogres Ziņas, Nr. 22 (20.08.1938.) Ogres Vēstis Visiem

Viltus policists Ogresgala pagastā Artūrs Krūmiņš no Ogresgala pag. "Lamžām" vakarā uz ceļa aizturējis tā paša pagasta pilsoni Antonu Šulci un, uzdodamies par Tomes pag. vecāko policijas kārtībnieku, izdarījis pie tā kratīšanu. Pie kratīšanas Krūmiņš rīkojies kā īsts kārtības sargs un Šulcim nav bijis ne mazāko aizdomu par viltnieku. Tikai tad, kad Krūmiņš, beidzot kratīšanu, nav atdevis Šulcim viņa naudu, pēdējais sapratis, ka kritis krāpnieka rokās, un ziņojis vietējam policijas kārtībniekam. Policija turpina izziņu.

Ikšķilietes nepatikšanāsPag. nedēļā, tveicīgā un karstā dienā, kāds Ikšķiles pilsonis peldējies Kaparāmura ezerā. Iznākot no ezera, atklājies, ka nozudušas bikses. Izmeklējies visur, bet bikšu kā nebijis, tā nebijis. Cietušais devies peldbiksēs uz Ikšķili pieteikt policijai bikšu zādzību. Nekavējoties ievadīta izziņa, kurā noskaidrojies, ka bikses paņēmušas divas jaunas dāmas — viena kundze un viena jaunkundze, kuras arī turpat blakus peldējušās. Bikses gan nav gribējušas zagt, bet tikai pajokoties. Šis joks tomēr sagādāšot prāvas nepatikšanas daiļajām dāmām.

Legalizēs satiksmi ar Pārogri pa dzelzceļa stīgas malu Gājēji no Ogres stacijas uz Pārogri līdz šim lietoja dzelzceļa stīgas malu. Šī satiksmes vieta tomēr nebij likumīga, jo pēc pastāvošiem dzelzceļu noteikumiem staigāšana gar dzelzceļa stīgu noliegta. Dzelzceļa amatpersonas varēja gājējus saukt pat pie atbildības par noteikumu neievērošanu. Satiksme gar dzelzceļa stīgu tomēr bij ļoti nepieciešama, jo tā lielā mērā samazināja ceļa garumu starp Ogri un Pārogri. Tagad jautājums par dzelzceļa stīgas malas nodošanu gājēju lietošanai starp Ogri un Pārogri ierosināts dzelzceļu virsvaldē un paredzams, ka šinī posmā satiksmi gājējiem legalizēs. Dzelzceļu virsvalde posmā starp Ogres staciju un L. Dārza ielu gar dzelzceļa sliedēm ierīkos margas, lai izsargātu gājējus no nelaimes gadījumiem.

Remontē un remontē Jaunogres staciju jau divus mēnešus Pavasarī Jaunogres stacijas uzgaidāmās telpas bij nonākušas nelietojamā stāvoklī: sienām cauri pūta vējš un lietus laikā ūdens lija pasažieriem uz galvas. Jūnija sākumā sāka domāt par šīs stacijas remontu. Vispirms gribēja krāsot, bet tad sāka izplēst grīdu un sienas, biļešu kases būdu aizvilka labu gabalu nost. Jaunogres pasažieri priecājās, ka tiks pie jaunām uzgaidāmām telpām. Bet div ar pus mēnešu laikā šīs «grandiozās būves» darbi nav pavirzījušies uz priekšu ne par matu. Izbraucējiem vēl aizvien rēgojas pretim stacijas uzgaidāmo telpu nožēlojamās atliekas, atstājot jau pašā sākumā stipri neglītu iespaidu katram tūristam, kurš izkāpj Jaunogrē. Labi vēl, ka pastāv skaists laiks un pasažieriem nav jāglābjas no negaisa un lietus. Par šīs stacijas likteni dzīvi interesējas arī galvas pilsētas laikraksti. Tā «Brīvā Zeme» savā 12. augusta numurā veltījusi veselu rakstu un fotogrāfiju šai nelaimīgai stacijas būdai. Ogres kūrorta un pasažieru ērtību labā būtu ļoti vēlams pasteigties un nobeigt iesāktos pārbūves darbus.

Iekšlietu ministrs V. Gulbis pagājušo sestdien apmeklēja Ogri Sestdien plkst. 9.30 Ogrē ieradās iekšlietu ministrs V. Gulbis, kuru pavadīja administratīvā departamenta vicedirektors Legzdiņš un sevišķu uzdevumu ierēdnis Stiebris. Ministra kungs vispirms ieradās Ogres policijā, kur par Ogres policijas darbību paskaidrojumus sniedza uzraugs H. Kažmers. Pēc tam ministra kungs ieradās pilsētas valdē, kur to sagaidīja pilsētas galva Marsons, galvas biedrs Liepiņš un valdes loc. Pūre. Ministra kungs iepazinās ar pilsētas saimniecības gada budžeta izpildīšanos un apskatīja pilsētas valdes un pamatskolas telpu stāvokli. Īsu brīdi ministra kungs uzkavējās arī pie jaunceļamās pilsētas lopkautuves un ugunsdzēsēju depo, iepazīstoties ar telpu stāvokli. Ministrs Ogrē uzkavējās apm. 1 stundu.