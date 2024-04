No vēstures. Ogres Ziņas, Nr. 23 (15.10.1937.)

Vilciena un pajūga sadursme





Ogrē sadursmē nogalināts Tīnūžu lauksaimnieks





Pag. pirmdien Ogres stacijā notika pasažieru vilciena un pajūga sadursme, kas prasīja upurus. Sadursmē uz vietas nogalināts Tīnūžu pagasta «Riekstkalnu» saimnieks G. Sirmbārdis, bet viņa līdzbraucējs — ogrēnietis Jānis Bizdens — smagi ievainots. Sirmbārdis ieradies Ogrē, lai izdarītu iepirkumus. Viņš nopircis siļķes un miltus, kurus novietojis pajūgā. S. nejauši sastapies ar Bizdenu, un abi iegriezušies kādā restorānā. Pievakarē pa Brīvības ielu viņi devušies S. māju virzienā. Nonākot pie apsargātās pārbrauktuves līdzās Ogres stacijai, tai no Pārogres puses straujā gaitā tuvojies Daugavpils—Rīgas pasažieru vilciens. Neizprotamu iemeslu dēļ pārbrauktuves sardze Sirmbārža pajūgam tomēr ļāvusi braukt pāri sliedēm. Tai laikā Ogres stacijā uz perona drūzmējušies daudzi vilciena gaidītāji, kas ar izbailēm vērojuši neizbēgamo katastrofu.





Pajūgu ievērojis arī lokomotīves vadītājs Teteris, bet mazā atstatuma dēļ viņš vilcienu vairs nespējis apturēt, kaut gan tūlīt devis prettvaiku. Daudzu skatītāju acupriekšā vilciens pilnā gaitā uzdrāzies pajūgam. Ar lielu troksni uz visām pusēm šķīdušas sadragātā pajūga šķembas. Uz perona atskanējuši pārbiedēto pasažieru kliedzieni. Viņu izbailes pavairojis zirgs, kas sadursmes brīdī atrāvies no pajūga un uzskrējis uz perona. Kad vilciens pēc sadursmes strauji nobremzēts, nelaimes vietā piesteigušies Ogres stacijas dzelzceļnieki un vilciena pavadoņi. No sadragātā pajūga drupām viņi izvilkuši Sirmbārdi, kas bijis smagi sakropļots un turpat uz vietas miris. Viņa pavadonis Bizdens katastrofā smagi ievainots un izrādījis vēl dzīvības zīmes. Pirmo palīdzību cietušam sniegusi vietējā ārste, bet pēc tam B. vilcienā nogādāts Rīgā un ievietots pilsētas 1. slimnīcā. No ievainojuma B. slimnīcā miris. Pēc katastrofas notikuma vietā nekavējoties ieradies dzelzceļpolicijas Rīgas iecirkņa pr-ks K. Ceriņš ar palīgu K. Viduskalnu un izmeklēšanas tiesnesi, kas stājušies pie sadursmes iemeslu noskaidrošanas. Noskaidrots, ka pasažieru vilciena un Sirmbārža pajūga sadursmē vainojama pārbrauktuves sardze Anna Gredzene, kura apcietināta.



Ugunsnelaime Ogres papes fabrikā





Pagājušo nedēļu Ogres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai tika pieteikts ugunsgrēks Ogres papes fabrikā. 2 minūtes pēc trauksmes signāla ugunsdzēsēju komanda izbrauca uz nelaimes vietu, kur fabrikas pagalmā, piebūvētā virtuvē, uguns bija iekļuvusi jumta zāģu skaidu pildiņā. Skaidas bija sākušas gruzdēt un vietām jumtā jau parādījās liesmas. Biedrības komandants P. Baumanis, kas vadīja dzēšanas darbus, nekavējot deva rīkojumu jumtu uzplēst un laist spēcīgo motoršļirci darbā. Pusstundas laikā uguni likvidēja. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka ugunsgrēks izcēlies no pavārda aiz neuzmanības.

Saistoši noteikumi par ugunsdzēsību jāievēro





Par ugunsdzēsības saistošo noteikumu neievērošanu tiek saukti pie atbildības sekojoši Ogres namsaimnieki: M. Āboliņš — Brūkleņu ielā 6, E. Akmentiņš — Gaismas prosp. 5, J. Astrachovskis — Rūpnieku ielā 9-a, Ed. Avotiņš — Čakstes prosp. 1, E. Lamberts — Zaķu ielā 3, Rīgas pils. valde Vidus prosp. 2 un Hipotēku banka Bērzu alejā 1. Sakarā ar to, no Ogres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūs lūdz aizrādīt: Ogres namsaimnieki, kuri vēl nebūtu izpirkuši Ogres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedru kartes par 1987. g., tiek lūgti tās izpirkt Ogres pilsētas valdē, darba laikā, pie A. Kalniņa kunga jeb katrā laikā Brīvības ielā 18, pie biedrības iekasētāja M. Jaunzema. (Saistošie noteik. par ugunsdzēsību Ogrē publicēti «Vald. Vēstn.» 1935. g. 29. n-rā, § 10.).