No vēstures. Ogres Ziņas, Nr. 23 (15.10.1937.) Ogres Vēstis Visiem

Ugunsnelaime Ogres papes fabrikā

Pagājušo nedēļu Ogres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai tika pieteikts ugunsgrēks Ogres papes fabrikā. 2 minūtes pēc trauksmes signāla ugunsdzēsēju komanda izbrauca uz nelaimes vietu, kur fabrikas pagalmā, piebūvētā virtuvē, uguns bija iekļuvusi jumta zāģu skaidu pildiņā. Skaidas bija sākušas gruzdēt un vietām jumtā jau parādījās liesmas. Biedrības komandants P. Baumanis, kas vadīja dzēšanas darbus, nekavējot deva rīkojumu jumtu uzplēst un laist spēcīgo motoršļirci darbā. Pusstundas laikā uguni likvidēja. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka ugunsgrēks izcēlies no pavārda aiz neuzmanības.

Ogres pilsētas valde nodevusi pamatskolas rīcībā

Centrālā parka stūrī, pie Langes vasarnīcas zemes gabalu. Tur skola pakāpeniski ierīkos skolas mācības dārzu, kurā ietilps kokaudzētava, augļu, sakņu, ogu, botāniskais un krāšņumu dārzs. Kad skola būs ieaudzējusi dārzu, tad katram skolniekam, kas nobeigs skolu, izsniegs no dārza augļu kociņus par brīvu iedēstīšanai vecāku mājās. Arī sabiedrība tiek lūgta jo sirsnīgi atbalstīt šo darbu, nododot dārziņa vajadzībām kādus vezumus mēslu un māla smilts.

Milzu ķirbji

Ikšķiles pag. Neilantos Grīnerta jkdze izaudzējusi milzu ķirbjus, no kuriem lielākais sver 42 kg. Ari pārējie ķirbji smagāki par 30 kg.

Derētu tūristu vilciens tieši uz Ogri.

Ogrei garam šovasar gāja vairāki tūristu vilcieni, gan uz Krustpili, gan Ķegumu, gan Koknesi - Pļaviņām, bet tieši uz Ogri vēl neviens nav nācis. Vasarā arī tas būtu bijis klusuma cienītājiem ogrēniešiem traucējoši, bet tagad, rudeni, būtu taisni piemērots laiks tūristu atvešanai uz Ogri. Ogrē patlaban ir daudz ko redzēt, jo tā ir tērpusies visskaistākā rudens zelta rotā. Tūristi pusdienu varētu pavadīt Ogrē un otru pusi Ķegumā. Arī visai dienai Ogrē būtu ko skatīt. Braucēju arī netrūktu. Arī ķegumieši vēlas, kaut viņu izvizināšanai kādu svētdienu uz apkārtni norīkotu vilcienu un varbūt noorganizētu piemērotas ekskursijas. Ķegumā tagad uzturas pāri par 2000 iedzīvotāju un darbinieku.

Sīkie miltu tirgotāji atbrīvoti no obligātoriskās grāmatvedības.28. septembrī stājās spēkā jaunā instrukcija par grāmatvedību labības un miltu tirdzniecībā. Pēc jaunās instrukcijas no agrākiem 8 grāmatvedības paraugiem grozīti un papildināti 3. Pārējie 5 paliek līdzšinējie. Bez tam ar jauno instrukciju atbrīvoti no obligātoriskās grāmatvedības sīkie uzņēmumi, pārtikas veikali u. c. Grāmatvedība obligātoriski paliek tikai tiem, kas labību uzpērk no ražotājiem un arodveidīgi tirgojas ar labību. Sīkie uzņēmumi, pārtikas veikali u. c, kas tur tikai dažus kilogramus labības, turpmāk būs atbrīvoti arī no labības tirdzniecības atļaujām. Labības tirdzniecības atļauja tagad būs vajadzīga tikai tiem, kas tirgojas vairumā.

Daudz darba dzirnavām. Ogres dzirnavām tagad sākusies labā sesona, jo apkārtnes laucinieki jau tikpat kā visi apkūlušies un katrs grib tikt pie jaunās maizes. Pāri dzirnavu dambim ūdens Ogrē tikpat kā nemaz neiet, jo visu to paņem turbīnes kanāls.

Mežonīgs kavalieris.

Katrīnai K., no Turkalnes muižas, atgriežoties no Ogres uz mājām, ceļā uzbrucis Lietuvas laukstrādnieks V., mēģinot pie K. pastrādāt varas darbus. Kad tas nav izdevies, laukstrādnieks K. piekāvis. Ievadīta izziņa.

Par pajūga atstāšanu uz ielas

bez uzraudzības, tiek saukts pie atbildības Jānis Kuce no Ikšķiles pag. „Lauku" mājam.