No vēstures. Ogres ziņas Nr. 8 (14.05.1938)

Ogri apmeklē daudzas skolu ekskursijas



Skolu sesonai beidzoties, pēdējās dienās Ogri sāk aizvien biežāk apciemot skolēnu ekskursijas no Rīgas un citām vietām.

Pārogrieši pateicas pilsētas valdei.



Pilsētas valde šo pavasari jau laikus ierīkoja laipas uz Pārogri. Tāpat pilsētas valde ir rūpējusies, lai uz Pārogri šogad vestu vienas laipas vairāk kā iepriekšējos gados. Pārogres iedzīvotājiem šāda pilsētas valdes gādība ir sagādājusi neatsveramas ērtības un tie caur vietējo laikrakstu izsaka pilsētas valdei sirsnīgu pateicību.

Pirmie sesonas viesi.



Uz dzīvi Ogrē savās vasarnīcās jau atbraukuši Hipotēku bankas dir. Ozoliņš, Nac. operas solists J. Niedra, Čikste u. c.



Sanitārie apstākļi ļoti labi.



Vietējā veterinārārste Dzeldas kundze, izdarot sanitāro kontroli, Ogrē atradusi vislabāko tīrību un kārtību.



Radioabonenti Ogrē.



Ogres pastkantorī reģistrēti apm. 700 radio abonenti. To starpā arī abonenti no Tomes, Ikšķiles un Ogresgala pagasta. Sesonai sākoties Ogrē pārreģistrējas daudzi vasarnieki, kas radiofona priekšnesumus vēlās klausīties vasaru Ogrē.



Uzstādīti rajonu plāni.



Ļoti liels palīgs tūristiem un iebraucējiem ir Ogres galveno ielu krustojumos un apdzīvotākos centros Ogres Kūrorta biedrības uzstādītie rajona plāni, kas dod iespēju viegli orientēties un apmeklēt katram vēlamās vietas.



Ogres pilsētas policijas uzraugs J. Lapiņš



ar šo dienu aiziet 14 dienu kārtējā atvaļinājumā, ko pavadīs Ogrē. Viņa vietu izpildīs vec. kārtībnieks A. Vītols.

Nevar braukt pa trotuāru.



Policija sastādījusi protokolu Pēterim Kalniņam no Ikšķiles pag. par braukšanu ar divriteni pa trotuāru.