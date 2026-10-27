Nodod bio atkritumus bez maksas

Akcijas ietvaros iedzīvotāji bez maksas varēs nodot sagrābtās lapas, nopļauto zāli un citus bioloģiski noārdāmus dārza izcelsmes atkritumus. Nodošanai svarīgi ņemt vērā, ka:
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tiks pieņemti tikai tīri dārza bio atkritumi bez citu atkritumu piejaukumiem;
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dārza bio atkritumos nedrīkst atrasties sadzīves, būvniecības vai remonta atkritumi, stikls, metāls, plastmasa, akmeņi vai citi minerālmateriāli;
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maisi un cits iepakojums, kuros atkritumi atvesti, nav uzskatāmi par bio atkritumiem un jānodala atsevišķi;
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atvestie dārza bio atkritumi iedzīvotājiem pašiem jāizber laukuma darbinieku norādītajos konteineros.
Svarīgi! Dārza bio atkritumus nedrīkst iepriekš atvest un patvaļīgi atstāt pie šķirošanas laukuma teritorijas. Maisi un cits iepakojums pēc atkritumu izbēršanas jāpaņem līdzi vai jāievieto tiem paredzētajā konteinerā pēc laukuma darbinieku norādījuma.
Atkritumu apsaimniekotāji aicina lapas un citus dārza atkritumus nededzināt. To dedzināšana rada ugunsbīstamību un piedūmojumu, kas var negatīvi ietekmēt gan tuvāko kaimiņu, gan plašākas apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Dārza bio atkritumus akcijas laikā iespējams nodot trīs šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos:
Akmeņu ielā 43B, Ogrē:
- Pirmdien–piektdien: 10.00–19.00
- Sestdien, svētdien un svētku dienās: 10.00–16.00
Dravnieku ielā 9C, Lielvārdē:
- Otrdien, trešdien: 10.00–14.00
- Ceturtdien: 14.00–19.00
- Piektdien, sestdien: 10.00–15.00
- Pirmdien, svētdien un svētku dienās: slēgts
“Kaparāmuru karjers – Ezeri”, Ikšķilē:
- Otrdien, ceturtdien, piektdien: 9.00–17.00
- Trešdien: 11.00–19.00
- Sestdien: 9.00–15.00
- Pirmdien, svētdien un svētku dienās: slēgts
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos bez maksas iespējams nodot arī nolietotu sadzīves elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, papīra un kartona iepakojumu, makulatūru, PET pudeles, baterijas, akumulatorus un metāla atkritumus. Tie jānodod atsevišķi tiem paredzētajās vietās un tos nedrīkst piejaukt dārza bio atkritumiem.
Papildu informācijai un jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar „Ķilupe” Ogrē un Lielvārdē klientu apkalpošanas centru zvanot pa tālruņiem 65071222, +371 29104053 vai “CleanR” Ikšķilē: 67111001.SIA "ĶEGUMA STARS” līdz 1. novembrim nodrošinās iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot savāktās koku un krūmu lapas.
Lapām ir jābūt ievietotām maisos un tām nedrīkst būt piejaukti citi atkritumi. Maisi jānovieto ārpus privātās teritorijas tā, lai traktortehnika varētu brīvi piebraukt.
Lapu izvešana notiks 2 (divas ) reizes nedēļā - pirmdienās un piektdienās.
Par nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu lūgums sazināties pa tālruni 20216691.