Oktobra pēdējās divās dienās debesis klās mākoņi un vietām nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs ceturtdienas vakarā un naktī uz piektdienu. 31. oktobra naktī un rītā Dienvidkurzemes piekrastē iespējamas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7..+11 grādi.
Sagaidāms, ka sestdien uzspīdēs saule, svētdien palaikam līs, gaisa temperatūra Kurzemē var paaugstināties līdz +13 grādiem.
Minimālā gaisa temperatūra naktīs šonedēļ un nākamnedēļ gaidāma virs nulles, siltākajās naktīs tā būs +6..+10 grādi. Termometra stabiņam dažkārt pakāpjoties virs +10 grādiem, nākamnedēļ var tikt pārspēti vairāki siltuma rekordi.
Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus. Vējš galvenokārt lēni līdz mēreni stipri pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem.