Kāpēc tieši Ogre?
Senioru grupu, kā ierasts, saorganizēja vietējiem iemīļotā Elga Druseika, kas jau regulāri sapulcina kopā Brunavas seniorus, lai izmantojot pašvaldības sniegto atbalstu bezmaksas autobusam, mērotu kilometrus uz kādu izvēlētu galapunktu. Šoreiz uz Ogres novada pusi, kas sen jau vilinājusi. Ieva, kas jau gadu gadiem strādā par tūrisma gidi, atklāj, ka maršruta izvēli noteica gan praktiski apsvērumi, gan, protams, ziņkāre.
“Mums ļoti interesēja bibliotēka, par to bija dzirdētas labas atsauksmes. Gribējām pastaigāt pa pašu Ogri, pa Brīvības ielu, paēst un labi pavadīt laiku. Man kā tādai, kas sakārto visu šo programmu un sazvana visus laikus, jāsaka komplimentu Ogrei. Gan informācijas centrā, gan garšvielu veikalā “Manas garšas”, gan visās citās vietās, kur gribējām piestāt, bija ļoti laipni darbinieki. Vienkārši patīkami bija ar viņiem sazināties jebkurā laikā," stāsta Ieva.
No vīna darītavas līdz garšvielām
Ekskursija sākās Ikšķiles Normunda Labrenča vīna darītavā, kur kādreiz tika darināts arī sidrs. Degustācija un ekskursija atstāja spilgtu iespaidu pat uz pieredzējušo gidi: "Es esmu bijusi vairākās vīna degustācijās, un šeit man ļoti patika tehnika, kā viss tika pasniegts. Man liekas, ka šie vīndarītāji ir to visu tik labi apguvuši, es pat nesaskaitīju, cik tur degustēt šķirnes varēja. Un beigās vēl iedeva nodegustēt patiešām stipru konjaku.”
Pozitīvisms un interesantā informācija un gardā degustācija ekskursijas laikā iedeva, protams, labu noskaņojumu visai dienai. Foto: Normunda Labrenča vīna darītava, no grupas personīgā arhīva
Ogrē viens no pirmajiem pieturas punktiem bija jaunā bibliotēka, kas attaisnoja gaidas. "Ar interesi noklausījās stāstījumus, izbaudīja atmosfēru un tiešām, nākotnē varētu vairāk šādas modernas celtnes ar visām tehnoloģijām būt. Atsauksmes mums bija par visu ļoti labas,” stāsta Ieva.
Bibliotēkas apciemojums. Foto: no grupas personīgā arhīva
Pēc tam seniori baudīja vasaru pilsētas centrā. "Ogrē mums bija paredzēts brīvais laiks pa Brīvības ielu, lai varētu papriecāties par puķu dobēm, lēnām izbaudīt šo ielu. Mēs paēdām pusdienas un tad devāmies uz veikalu garšvielu veikalu “Manas garšas”. Garšu meitenes mūs tik labi uzņēma, visu laipni izstāstīja, kā un ko pareizi lietot no dažādajām garšvielām. Tur arī jauki iepirkāmies.”
Garšvielu veikala "Manas garšas" apciemojums
Špakovska parks - atkalredzēšanās pēc gadiem
Apmeklēts tika arī Ogres Špakovska parks, kas daudziem grupas dalībniekiem raisīja atmiņas. "Tā kā šeit bija vecākā gadagājuma cilvēki, kuri bijuši tur daudzus gadus atpakaļ, tad iespaids ir tāds, ka gan krūmi, gan koki aug. Un līdz ar to tā teritorija liekas šodien mazāka. Pašā sākumā, kad tie stādījumi nebija tā izauguši, bija plašumi. Protams, dīķītis ar ūdensrozēm un iespēja uzkāpt tornī. Kāds varbūt gribēja paiet to purva taku, bet tur ir saknes un slīpums, nebija tik droši. Toties redzējām, kā tur viss šodien izskatās."
Kādu, protams, var vairāk interesēt koki un krūmi, kas ir visai unikāli un neaug Latvijā. Gide ieteiktu tad noteikti pievienoties kādai specializētai interesentu grupai un izzināt šo vietu no šīs unikālo apstādījumu puses.
Gribas noteikti atgriezties
Dienas gaitā grupa paspēja arī papriecāties lavandu laukos: "”Lavandu lejās” arī mūs uzņēma ļoti laipni. Tur bija tik skaisti! Visi izpriecājās par lavandām, nopirka lavandu eļļas, atpūtās. Un tad devāmies uz plostu,” stāsta Ieva. Plosts aizveda senioru grupu uz Meinarda salu. Tas esot bijis īpašs piedzīvojums.
“Māris, kas mums plostu vadīja, stāstīja sākumā vēsturi, tad izkāpām ārā uz salas un aplūkojām baznīcas drupas, paklausījāmies, kā kaijas kliedz un devāmies atpakaļ.”
Protams, nogurums pēc dienas bija, bet pozitīvie iespaidi noteikti paliks ilgi atmiņā. Gide sola, ka iespējams, ar kādu citu tūristu grupu jau tuvākā nākotnē varētu atgriezties Ogres novadā. “Nu kā var nebūt Ogrē? Tas ir jāredz!” tā gide no Bauskas novada.