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Piektdiena, 17. jūlijs, 2026 08:17

Ogrē atgriežas vasarīgais laiks - diena būs silta un saulaina

LETA/OgreNet
Ogrē atgriežas vasarīgais laiks - diena būs silta un saulaina
Foto: freepik
Piektdiena, 17. jūlijs, 2026 08:17

Ogrē atgriežas vasarīgais laiks - diena būs silta un saulaina

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +26 grādiem. Dienas pirmajā pusē debesis būs mākoņainas, bet pusdienslaikā tās skaidrosies un gaidāma saulaina diena. Pūtīs dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 9m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Piektdien Latvijā gaiss sakarsīs līdz +24..+29 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Tveicīgākā diena būs Kurzemē un Zemgalē, bet valsts austrumos temperatūra vietām nepārsniegs +24 grādus.

Diena lielākoties būs saulaina, valsts centrālajā daļā dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš.

Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals, kas pamazām atkāpjas uz austrumiem. Atmosfēras spiediens Latvijā 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.

Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.

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