Piektdien Latvijā gaiss sakarsīs līdz +24..+29 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Tveicīgākā diena būs Kurzemē un Zemgalē, bet valsts austrumos temperatūra vietām nepārsniegs +24 grādus.
Diena lielākoties būs saulaina, valsts centrālajā daļā dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš.
Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals, kas pamazām atkāpjas uz austrumiem. Atmosfēras spiediens Latvijā 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.