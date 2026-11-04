Ogrē dienas pirmā puse būs saulaina

Latvijā trešdienas pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts ziemeļrietumiem, mākoņi aizklās debesis un vietām nedaudz līs, prognozē sinoptiķi.
Lēns ziemeļu vējš pāries rietumu vējā, piekrastē tas pastiprināsies - vakarā gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs no +3..+5 grādiem valsts austrumu daļā līdz pat +11 grādiem piekrastē.
Rīgā debesis pamazām apmāksies, vakarpusē iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, dienas otrajā pusē - lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +8..+9 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1028-1033 hektopaskāli jūras līmenī.