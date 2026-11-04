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Trešdiena, 4. novembris, 2026 08:17

Ogrē dienas pirmā puse būs saulaina

LETA/OgreNet
Ogrē dienas pirmā puse būs saulaina
Foto: pexels.com
Trešdiena, 4. novembris, 2026 08:17

Ogrē dienas pirmā puse būs saulaina

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +1 līdz +7 grādiem. Dienas pirmā puse būs saulaina, bet pēcpusdienā debesis klās mākoņi. Pūtīs ziemeļu/rietumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 6m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Latvijā trešdienas pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts ziemeļrietumiem, mākoņi aizklās debesis un vietām nedaudz līs, prognozē sinoptiķi.

Lēns ziemeļu vējš pāries rietumu vējā, piekrastē tas pastiprināsies - vakarā gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs no +3..+5 grādiem valsts austrumu daļā līdz pat +11 grādiem piekrastē.

Rīgā debesis pamazām apmāksies, vakarpusē iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, dienas otrajā pusē - lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +8..+9 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1028-1033 hektopaskāli jūras līmenī.

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