Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21 grādam.
Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1003-1007 hektopaskāli jūras līmenī.
Ogrē šodien gaiss iesils līdz +19 grādiem. Dienas pirmajā pusē saule mīsies ar mākoņiem, bet uz vakarpusi debesis skaidrosies. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 8m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21 grādam.
Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1003-1007 hektopaskāli jūras līmenī.