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Otrdiena, 28. jūlijs, 2026 08:07

Ogrē gaidāma sausa un mākoņaina diena

LETA/OgreNet
Ogrē gaidāma sausa un mākoņaina diena
Foto: pexels.com
Otrdiena, 28. jūlijs, 2026 08:07

Ogrē gaidāma sausa un mākoņaina diena

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +19 grādiem. Dienas pirmajā pusē saule mīsies ar mākoņiem, bet uz vakarpusi debesis skaidrosies. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 8m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Vējam mēreni pūšot no rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21 grādam.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1003-1007 hektopaskāli jūras līmenī.

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