Ceturtdiena, 09.04.2026 10:26
Alla, Valērija, Žubīte
Ceturtdiena, 9. aprīlis, 2026 08:35

Ogrē gaisa temperatūra ceturtdien nepārsniegs +7 grādus

LETA/OgreNet
Šodien Ogrē gaiss iesils līdz +7 grādiem. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Ceturtdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs +3..+8 grādi, prognozē sinoptiķi.

Gaidāms sauss un daļēji mākoņains laiks, dienvidaustrumu novados - pārsvarā apmākušās debesis.

Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1021 hektopaskāla Latgales dienvidaustrumos līdz 1028 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļrietumos.

