Ceturtdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs +3..+8 grādi, prognozē sinoptiķi.
Gaidāms sauss un daļēji mākoņains laiks, dienvidaustrumu novados - pārsvarā apmākušās debesis.
Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1021 hektopaskāla Latgales dienvidaustrumos līdz 1028 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļrietumos.