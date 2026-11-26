Pilsētas iedzīvotāji un viesi ir aicināti kopīgi radīt pirmo svētku sajūtu, baudot daudzveidīgu muzikālo programmu, tirdziņu un tikšanos ar Ziemassvētku vecīti. Dalība pasākumā ir bez maksas.
Svētku rosība pilsētas centrā sāksies jau plkst. 16.00. Brīvības ielas gājēju posmā līdz pat plkst. 20.00 darbosies Pirmās Adventes tirdziņš, kurā apmeklētāji varēs iegādāties svētku dāvanas, sasildīties ar karstiem dzērieniem un nobaudīt dažādus gardumus.
Paralēli tirdziņam Ogres pilsētas skvērā gaidāmi muzikāli priekšnesumi visai ģimenei. Vakara kulminācija notiks plkst. 18.00, kad svinīgi tiks iedegta Ogres galvenā Ziemassvētku egle un iemirdzēsies pilsētas svētku rotājumi.
Uzreiz pēc tam mazākos pasākuma apmeklētājus priecēs rotaļprogramma "Brīnumu lādes noslēpumi" un tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.
Pasākuma programma
Brīvības ielas gājēju posmā:
- 16.00–20.00 – Pirmās Adventes tirdziņš.
Ogres pilsētas skvērā:
- 16.00 – grupas "Sunny Groove Dixie" uzstāšanās;
- 16.30 – bērnu vokālās studijas "Svilpastes" koncerts;
- 17.00 – grupas "Skvirl' Boizz" koncerts;
- 18.00 – pilsētas galvenās Ziemassvētku egles iedegšana.
- pēc plkst. 18.00 – rotaļprogramma bērniem "Brīnumu lādes noslēpumi" un sirsnīga tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.