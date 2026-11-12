Iespējams traumēts un noslēpies! Ogrē meklē suni Piparu, kuru notriekusi mašīna

Lūgums pārbaudīt pagalmus un šķūņus
Savainoti dzīvnieki bieži meklē klusu, nomaļu vietu, kur paslēpties. Tāpēc saimniece lūdz Pārogres un Ciemupes iedzīvotājus apskatīt savus pagalmus, šķūņus, malkas grēdas un tuvākās pamestās ēkas. Pipars var būt nobijies un nenāks pretī, ja viņu sauks svešs cilvēks. Ja ieraugāt suni, lūdzu, nekavējoties zvaniet saimniecei.
Ziņu par pazudušo suni sociālajos tīklos jau dalās daudzi cilvēki, un komentāros ir daudz līdzjūtības un labu vēlējumu. Daži vietējie iedzīvotāji jau iesaistījušies meklēšanā. Piemēram, vienā naktī no pusnakts līdz trijiem viņi izbraukāja Pārogri un Ciemupi, taču Piparu neatrada. Vairāki komentētāji uzskata, ka savainots suns, visticamāk, nav aizskrējis tālu un varētu būt paslēpies kaut kur negadījuma vietas tuvumā. Kāds iesaka sazināties arī ar vietējiem medniekiem, jo pašlaik ir medību sezona, bet satraukumu rada, ka arī vilki ir savairojušies. Līdzcilvēki cer, ka sunīti izdosies atrast. Vēl kādi sniedz padomu kaut kur noīrēt dronu, ar kura palīdzību turpināt meklēt.
"Paldies visiem par iesaisti,” sirsnīgi saka Sandra.
Pipara ģimene joprojām cer, ka viņš atradīsies un drīz būs atkal mājās. Katra informācija var palīdzēt.
Kā atpazīt Piparu
- vidēja auguma laika;
- ap kaklu sarkana siksna;
- viena acs nedaudz šķielē.
Ja esat redzējis Piparu, zvaniet: 28022714