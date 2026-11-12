Ceturtdiena, 12.11.2026 18:05
Kaija, Kornēlija
Ceturtdiena, 12.11.2026 18:05
Kaija, Kornēlija
Ceturtdiena, 12. novembris, 2026 17:31

Iespējams traumēts un noslēpies! Ogrē meklē suni Piparu, kuru notriekusi mašīna

OgreNet
Iespējams traumēts un noslēpies! Ogrē meklē suni Piparu, kuru notriekusi mašīna
Pipars, foto no S.Kraukles personīgā arhīva
Ceturtdiena, 12. novembris, 2026 17:31

Iespējams traumēts un noslēpies! Ogrē meklē suni Piparu, kuru notriekusi mašīna

OgreNet

Ogrēniete Sandra Kraukle jau otro dienu meklē savas ģimenes mīluli, suni Piparu. Viņš aizbēga no mājām, un neilgi pēc tam viņu notrieca automašīna. Ģimene lūdz iedzīvotāju palīdzību, jo suns, visticamāk, ir savainots un var būt kaut kur paslēpies. Pipars aizbēga 11. novembra pēcpusdienā no pagalma Pārogrē, Celtnieku ielā. Ap pulksten 16 viņu redzēja uz gājēju pārejas Pārogrē, kur viņam uzbrauca automašīna. Pēc trieciena suns vaidējis un aizskrējis Ciemupes virzienā. Kopš tā brīža par viņu nav nekādu ziņu.

Lūgums pārbaudīt pagalmus un šķūņus

Savainoti dzīvnieki bieži meklē klusu, nomaļu vietu, kur paslēpties. Tāpēc saimniece lūdz Pārogres un Ciemupes iedzīvotājus apskatīt savus pagalmus, šķūņus, malkas grēdas un tuvākās pamestās ēkas. Pipars var būt nobijies un nenāks pretī, ja viņu sauks svešs cilvēks. Ja ieraugāt suni, lūdzu, nekavējoties zvaniet saimniecei.

Ziņu par pazudušo suni sociālajos tīklos jau dalās daudzi cilvēki, un komentāros ir daudz līdzjūtības un labu vēlējumu. Daži vietējie iedzīvotāji jau iesaistījušies meklēšanā. Piemēram, vienā naktī no pusnakts līdz trijiem viņi izbraukāja Pārogri un Ciemupi, taču Piparu neatrada. Vairāki komentētāji uzskata, ka savainots suns, visticamāk, nav aizskrējis tālu un varētu būt paslēpies kaut kur negadījuma vietas tuvumā. Kāds iesaka sazināties arī ar vietējiem medniekiem, jo pašlaik ir medību sezona, bet satraukumu rada, ka arī vilki ir savairojušies. Līdzcilvēki cer, ka sunīti izdosies atrast. Vēl kādi sniedz padomu kaut kur noīrēt dronu, ar kura palīdzību turpināt meklēt.

"Paldies visiem par iesaisti,” sirsnīgi saka Sandra.

Pipara ģimene joprojām cer, ka viņš atradīsies un drīz būs atkal mājās. Katra informācija var palīdzēt.

Kā atpazīt Piparu

  • vidēja auguma laika;
  • ap kaklu sarkana siksna;
  • viena acs nedaudz šķielē.

Ja esat redzējis Piparu, zvaniet: 28022714

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.