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Pirmdiena, 13. jūlijs, 2026 07:05

Ogrē nedēļa iesāksies ar saulainu dienu

LETA/OgreNet
Ogrē nedēļa iesāksies ar saulainu dienu
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 13. jūlijs, 2026 07:05

Ogrē nedēļa iesāksies ar saulainu dienu

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra gaidāma no +18 līdz +23 grādiem. Debesis būs pārsvarā skaidras, brīžiem mākoņi aizsegs sauli. Pūtīs ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

 Pirmdien Latvijā saule gaisu sakarsēs līdz +25..+28 grādiem, bet piekrastē maksimālā temperatūra būs +21..+25 grādi, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu daudzums pārsvarā būs neliels, dienas gaitā izaugs daži lietus un negaisa mākoņi. Negaisa laikā iespējamas stipras lietusgāzes un vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.

Rīgā nedēļas pirmā diena gaidāma sausa un saulaina. Pūšot mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz +24 grādiem, pie jūras saglabāsies pāris grādus zemāka temperatūra.

Austrumos no Latvijas atrodas ciklons, rietumos - anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Latgalē līdz 1019 hektopaskāliem Kurzemē.

Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.

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