Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no -10 līdz -8 grādiem. Diena būs apmākusies un gaidāma snigšana. Pūtīs dienvidaustrumu/austrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 9m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Pirmdien daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs, vietām iespējams arī sasalstošs lietus jeb atkala, prognozē sinoptiķi.

Valsts centrālajā un austrumu daļā dažviet snigs mēreni. Debesis būs pārsvarā apmākušās.

Vējš lēni pūtīs no austrumu puses. Maksimālā gaisa temperatūra no -3..-4 grādiem Kurzemes piekrastē līdz -9..-10 grādiem valsts ziemeļaustrumos.

Rīgā nedēļas pirmā diena būs apmākusies, palaikam nedaudz snigs, lēns dienvidaustrumu vējš pāries austrumu, ziemeļaustrumu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -6 vai -7 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē ciklons Centrāleiropā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1008 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1016 hektopaskāliem Latgales austrumos.

