Ogrē nedēļa sāksies ar sausu un daļēji apmākušos dienu

irmdien Latvijā pūtīs lēns vējš, nav gaidāmi lieli nokrišņi un gaisa temperatūra būtiski nemainīsies, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs pārsvarā apmākušās, vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Gaisa temperatūra būs +5..+9 grādi.
Rīgā gaidāma apmākusies diena, bez ievērojamiem nokrišņiem. Vējam lēni pūšot no dienvidiem, dienvidrietumiem, gaiss iesils līdz +7..+8 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1025-1028 hektopaskāli jūras līmenī.