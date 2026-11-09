Pirmdiena, 09.11.2026 10:05
Teodors
Pirmdiena, 09.11.2026 10:05
Teodors
Pirmdiena, 9. novembris, 2026 07:50

Ogrē nedēļa sāksies ar sausu un daļēji apmākušos dienu

LETA/OgreNet
Ogrē nedēļa sāksies ar sausu un daļēji apmākušos dienu
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 9. novembris, 2026 07:50

Ogrē nedēļa sāksies ar sausu un daļēji apmākušos dienu

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +3 līdz +7 grādiem. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidrietumu/dienvidu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

irmdien Latvijā pūtīs lēns vējš, nav gaidāmi lieli nokrišņi un gaisa temperatūra būtiski nemainīsies, prognozē sinoptiķi.

Debesis būs pārsvarā apmākušās, vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš.

Gaisa temperatūra būs +5..+9 grādi.

Rīgā gaidāma apmākusies diena, bez ievērojamiem nokrišņiem. Vējam lēni pūšot no dienvidiem, dienvidrietumiem, gaiss iesils līdz +7..+8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1025-1028 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.