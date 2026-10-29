Ogrē notiks uzņēmēju tīklošanās pasākums – 2 minūtes katra biznesam

Pasākums ir iespēja nepiespiestā gaisotnē satikt citus novada uzņēmējus, iepazīties un veidot jaunus biznesa kontaktus. Tā centrālais elements būs formāts “2 minūtes Tavam biznesam” – katram dalībniekam būs divas minūtes, lai pastāstītu par sevi, savu uzņēmumu, piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Organizatori uzsver, ka prezentācijas un slaidi nebūs nepieciešami – svarīgākais ir paša uzņēmēja stāsts un spēja ieinteresēt citus.
Dalība pasākumā ļaus iepazīt jaunus uzņēmējus un potenciālos sadarbības partnerus, padarīt savu biznesu pamanāmāku, apmainīties ar idejām un pieredzi, kā arī atrast jaunus klientus. Tāpēc organizatori iesaka paņemt līdzi vizītkartes, jo nekad nevar zināt, kura saruna pārtaps veiksmīgā sadarbībā. Sarunas papildinās kafija un uzkodas, radot patīkamu atmosfēru pēcpusdienas tikšanās reizei.
Kā atgādina biedrība, viens jauns kontakts var pavērt durvis lielām iespējām.
Organizatori informē, ka pasākuma laikā tiks fotografēts, un fotoattēli var tikt publicēti ONUB mājaslapā un sociālo tīklu kontos, lai atspoguļotu pasākuma norisi un informētu sabiedrību par biedrības aktivitātēm.