Ogrē pēcpusdienā gaidāmi nokrišņi

Foto: freepik
Ogrē šodien gaisa temperatūra gaidāma no -2 līdz -9 grādiem. Diena būs mākoņaina, pēcpusdienā gaidāmi nokrišņi. Pūtīs austrumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos sniega segas biezums palielināsies par diviem līdz četriem centimetriem, turklāt šajos reģionos pēcpusdienā lokāli iespējama arī atkala.

Pirmdien debesis būs pārsvarā mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Gaiss iesils līdz +1, -3 grādiem.

Arī Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Nokrišņu zona ar slapju sniegu galvaspilsētu sasniegs dienas vidū, bet vakarā pastāv arī atkalas iespējamība. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš.

Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 0, -2 grādiem.

