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Trešdiena, 1. jūlijs, 2026 15:07

Ogrē radīti divi jauni, aizraujoši tūrisma maršruti ģimenēm ar bērniem

OgreNet
Ogrē radīti divi jauni, aizraujoši tūrisma maršruti ģimenēm ar bērniem
Foto: Visit Ogre
Trešdiena, 1. jūlijs, 2026 15:07

Ogrē radīti divi jauni, aizraujoši tūrisma maršruti ģimenēm ar bērniem

OgreNet

Gaidot režisora Edmunda Jansona jaunākās pilnmetrāžas animācijas filmas “Laimīgie” pirmizrādi 20. augustā, filmu studija “Atom Art” sadarbībā ar “Vivi” un vairākām Latvijas pašvaldībām, tostarp Ogres novada, ir radījusi iniciatīvu “Vienā vilcienā ar Laimīgajiem”. Tās ietvaros cilvēki tiek aicināti apmeklēt īpašus ģimenēm ar bērniem veidotus tūrisma maršrutus Ogrē, Siguldā, Cēsīs, Valmierā, Jūrmalā, Jelgavā un Carnikavā.

Iniciatīvas mērķis ir iedvesmot ģimenes ar bērniem vasaras brīvlaikā doties piedzīvojumos, iepazīt Latviju, atklāt jaunus galamērķus un izpētīt šos maršrutus kopā ar filmas “Laimīgie” varoni Pūkainīti.

Divi maršruti

Ogrē izveidoti divi maršruti. Pirmais – Pūkaiņa džungļu ekspedīcija dabas parkā “Ogres Zilie kalni". Aptuveni 7 kilometrus garais maršruts piemērots aktīvām ģimenēm un izturīgākajiem kājāmgājējiem, sākums – Jaunogres dzelzceļa stacijā. 

Otrs maršruts Pūkaiņa mazie pilsētas atklājumi piemērots ģimenēm gan ar lielākiem, gan mazākiem bērniem un bērnu ratiņiem, un tā garums ir aptuveni 2,5 kilometri. Sākums – Ogres dzelzceļa stacijā.

Tāpat visas vasaras garumā Pūkainīti būs iespēja sastapt arī dažādos pasākumos visās septiņās galamērķu pilsētās, Ogrē – 22. augustā Ogres pilsētas svētkos.

Filmu veido viena no vadošajām Latvijas animācijas studijām “Atom Art”, kas radījusi tādus Latvijā iemīļotus un pasaulē atzītus un godalgotus animācijas darbus kā “Lupatiņi”, “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” un citus. 

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