Iniciatīvas mērķis ir iedvesmot ģimenes ar bērniem vasaras brīvlaikā doties piedzīvojumos, iepazīt Latviju, atklāt jaunus galamērķus un izpētīt šos maršrutus kopā ar filmas “Laimīgie” varoni Pūkainīti.
Divi maršruti
Ogrē izveidoti divi maršruti. Pirmais – Pūkaiņa džungļu ekspedīcija dabas parkā “Ogres Zilie kalni". Aptuveni 7 kilometrus garais maršruts piemērots aktīvām ģimenēm un izturīgākajiem kājāmgājējiem, sākums – Jaunogres dzelzceļa stacijā.
Otrs maršruts Pūkaiņa mazie pilsētas atklājumi piemērots ģimenēm gan ar lielākiem, gan mazākiem bērniem un bērnu ratiņiem, un tā garums ir aptuveni 2,5 kilometri. Sākums – Ogres dzelzceļa stacijā.
Tāpat visas vasaras garumā Pūkainīti būs iespēja sastapt arī dažādos pasākumos visās septiņās galamērķu pilsētās, Ogrē – 22. augustā Ogres pilsētas svētkos.
Filmu veido viena no vadošajām Latvijas animācijas studijām “Atom Art”, kas radījusi tādus Latvijā iemīļotus un pasaulē atzītus un godalgotus animācijas darbus kā “Lupatiņi”, “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” un citus.