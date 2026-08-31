Ogrē šodien bez nokrišņiem - gaidāma saulaina diena

Pirmdien, 31. augustā, tikai atsevišķās vietās Latvijā, galvenokārt valsts austrumos, gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.
Mākoņi daļēji klās debesis. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, dienas pirmajā pusē Kurzemē un Vidzemē ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs no +19 grādiem vietām piekrastē līdz +25 grādiem Latgalē.
Rīgā pirmdien nav gaidāmi nokrišņi, palaikam spīdēs saule un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaiss iesils līdz +23 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1007 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļos līdz 1013 hektopaskāliem Latgales dienvidaustrumos.