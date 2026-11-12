Ceturtdiena, 12.11.2026 12:45
Kaija, Kornēlija
Ceturtdiena, 12.11.2026 12:45
Kaija, Kornēlija
Ceturtdiena, 12. novembris, 2026 07:51

Ogrē šodien būs vēss un gaidāms slapjš sniegs

LETA/OgreNet
Ogrē šodien būs vēss un gaidāms slapjš sniegs
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 12. novembris, 2026 07:51

Ogrē šodien būs vēss un gaidāms slapjš sniegs

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +2 līdz +3 grādiem. Debesis klās mākoņi, rīta pusē tās brīžiem skaidrosies, tomēr vakarā gaidāms slapjš sniegs. Pūtīs dienvidu/dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 11m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Ceturtdien Latvijā gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies - pēcpusdienā visā valstī būs +1..+4 grādi, prognozē sinoptiķi.

Vietām īslaicīgi līs, bet vakarpusē, sākot no valsts dienvidrietumiem, daudzviet gaidāms neliels lietus un slapjš sniegs. Debesis būs apmākušās, vietām saglabāsies dūmaka.

Pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, no rīta piekrastē vēl gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.

Rīgā gaidāma mākoņaina diena, vakarā mazliet līs. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra noslīdēs līdz +2 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē ciklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 999-1004 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.