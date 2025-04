Ogrē varēs atbrīvoties no netīkama dzīvesbiedra

Šīs inciatīvas autors Kārlis Peļķīte aģentūrai “Krēsla” skaidroja: “Pirms četriem gadiem nācu klajā ar ideju par bezmaksas pārtikas skapju veidošanu. Pēc padziļinātas šīs akcijas rezultātu analīzes, es un mani pilsoniski attīstītie biedri sapratām, ka jāiet tālāk. Nav noslēpums, ka daudzi mūsu valsts iedzīvotāji nīkst skumjā vientulībā, kamēr citi ir iestiguši ilglaicīgās un neveselīgās attiecībās, ko dēvējam par laulību. Rezultātā demogrāfiskā līkne valstī ievērojami iet uz leju – pirmie nevar, bet otrie vairs negrib. Tad nu sapratām, ka risinājums ir – jāveido mobilie punkti, kuros būs iespējams bez liekiem juridiskiem sarežģījumiem ziedot savu palietoto “otro pusīti” kādam, kurš zinās, kas jādara un, galvenais, kurš gribēs darīt.”

Vienlaikus Peļķītes kungs atzina, ka pastāv daži šķēršļi, lai mobilie punkti sāktu darboties. “Vēl strādājam pie nolikuma, kas precīzi definētu visus nosacījumus. Piemēram, ko darīt gadījumos, ja persona, kuru paredzēts nodot tālākai lietošanai, iespītējas un atsakās dotiesuz norādīto mobilo punktu. Vēl ar juristiem veicam konsultācijas, kuram – vīram vai sievai – būs priekšroka sava lauleņa nodošanai tajos gadījumos, kad nevis tikai vienai pusei būs pieriebusies otra, bet riebums būs abpusējs. Tāpat vēl notiek SIF finansēts pētījums, kurām personas prioritāri pienāktos saņemt ziedojumu – visticamāk, priekšroka būs bezpajumtniekiem, ”Wolt/bolt” kurjeriem, “zaļās robežas” šķērsotājiem un atvaļinātiem muitniekiem, pārējiem rindas kārtībā. ” klāstīja Peļķīte.

Interesenti par mobilo punktu atrašanās vietām jau tagad var zvanīt personīgi Peļķītes kungam.

Dzemdību namā tiks nojauktas dzimumu robeža

Aģentūras “Krēsla” rīcībā ir nonākusi informācija, ka SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekle, viena no Civilās savienības likuma skaļākajām aizstāvēm Santa Ložumele izstrādājusi jaunu inovatīvu koncepciju dzemdniecības procesa organizēšanā. “Līdz šim dzemdības mums saistījās tieši ar sievieti kā galveno personu. Nesen pieņemtie likumi un ratificētās konvencijas mums beidzot ļauj lauzt šo gadsimtiem kultivēto stereotipu. Jau pavisam drīz SIA ”Rīgas Dzemdību nams” vairs nešķiros pacientus pēc to piederības vienam vai otram dzimumam – kvalitatīvu dzemdniecības pakalpojumu varēs saņemt ikviens, kurš to vēlēsies. Protams, tas radīs zināmus izaicinājumus – personālam būs jāiziet īpaša apmācība saistībā ar jaunu izpratni par dzimumu kā sociālu konstruktu un pat pieļauju, ka atsevišķiem darbiniekiem būs vajadzīgs laiks, lai pierastu, teiksim, pie bārdaina pacienta, tomēr domāju, ka kopumā mums izdosies. Par medicīniska rakstura izaicinājumiem šoreiz nerunāšu – tas lai paliek profesionāļu ziņā,” aģentūrai “Krēsla” stāstīja Ložumele.

Lai gan Ložumeles ieceri jau paguvusi apsveikt visa LGTB..... (+ pārējais alfabēts) kopiena, zināmas bažas paudusi tā sabiedrības daļa, kas sevi identificē ar dzīvniekiem. Piemēram, nesen plašu publicitāti guvusī zirgsieviete jau nosūtījusi Ložumeles kundzei vēstuli, kurā norādīts, ka pilnīgas līdztiesības nodrošināšanai noteikti ir jāparedz arī speciāla staļļa izveidošana slimnīcas teritorijā.

Ogrē pieņemas spēkā antifašima kustība

Pēc aģentūras “Krēsla” ziņām, Ogrē kā pretmets ilgstoši pie varas esošajai nacionāli orientētajai koalīcijai, spēkā pieņemas nesaudzīga antifašisma kustība, par kuras neformālo līderi ir kļuvis kāds bijušais Latvijas valdības ministrs.

Vairāki politologi aģentūrai “Krēsla” gan pauda izbrīnu tieši par šīs personas nostāšanos kustības galvgalī, jo tā sauktajā Covid laikā, kad šī persona ieņēma veselības ministra posteni, pret iedzīvotājiem tika vērstasdarbības, kas tieši saturēja fašistiskās dikatūras elementus. Tomēr, pēc politologu teiktā, varbūt tieši šis apstāklis bijušajam ministram jaunajā ampluā ļauj darboties sekmīgi – tā teikt, “personīgi pazīst drēbi”.

Pirmā pamanāmā antifašista aktivitāte (ko sākumā ievēroja vien nedaudzi,jo antifašists slēpās) bija saistīta ar fašisma iedīgļu izravēšanu jaunajā paaudzē. Pamanījis uz kāda nepilngadīgā apģērba kaut ko līdzīgu ugunskrustam, antifašists nolēma rīkoties. Neskaitāmas stundas viņš pavadīja krūmos pie Ogres upes ar profesionālas fotokameras palīdzību cenšoties fiksēt potenciālā nozieguma pierādījumus. Pasākums, diemžēl, izgāzās, jo policijas pārstāvji sāka pastiprināti interesēties par tipu, kurš mēģina slepeni fotografēt bērnus. Akcija bija jāpārtrauc arī personīgas drošības apsvērumu dēļ – daži no fotografēto bērnu vecākiem publiski sāka izteikties kaut ko par pedofiliju, un ka vajadzētu lūriķim vienkārši sadot pa purnu.

Pēc nelegālās darbības fāzes fiasko, antifašists nolēma cīnīties ar akadēmiskām metodēm – visticamāk, tieši pēc viņa ziņojumiem sākās visu valsti aptveroša murgošana, ka Ogrē topošā piemineklī esot paredzēts eksponēt fašistu simbolu – proti, sarkanbaltsarkanā karoga emblēmu. Šis pasākums izrādījās produktīvāks nekā slapstīšanās pa krūmiem – atradās pat daži pārsabiedriski mediji un pārsarkani vēsturnieki, kuri bija gatavi sniegt fundamentālu atbalstu Ogres cīnītājam. Tomēr arī šo akciju par īsti izdevušos nosaukt nevarēja – sabiedrība pienācīgi nenovērtēja briesmas un leģionāru emblēmas nodēvēšanu par fašisma simbolu kolektīvajā apziņā ievietoja sadaļā ”pilnīgs sviests”.

Tomēr, pēc aģentūras “Krēsla” rīcībā esošajām ziņām, antifašists nedomā padoties. Lai gan viņš nepiekrita atklātai intervijai, anonīmā sarunā izdevās noskaidrot, ka tiekot plānotas vērienīgas akcijas – Tatjanas Ždanokas atziņu krājumu izdošana, rokfestivāla “Fašizm ņe proiģot” organizēšana sadarbībā ar pārrobežu partneriem utt.

Vēl, izmantojot iespēju, ar aģentūras starpniecību eksministrs izteica aicinājumu visiem iedzīvotājiem ziņot viņam par gadījumiem, kad vecāki bērniem devuši vārdus Lilija un Marlēna. “Tikai kopā mēs spēsim laikus pamanīt un idenificēt jebkādu brūnā mēra atdzimšanu,” viņš kaismīgi piebilda.

Elmanis vēlas izeju uz jūru

Kā zināms, pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, ievērojami palielinājās Ogres novada teritorija. Aģentūrai “Krēsla” kļuvis zināms, ka novada domes priekšsēdētājs Hegils Elmanis nedomā apstāties pie sasniegtā. “Domāju, novada attīsība un paplašināšana ir jāturpina. Šobrīd tālāko izaugsmi ievērojami bremzē apstāklis, ka mums nav tiešas izejas uz jūru – ar Daugavas ūdensceļu vien nepietiek. Tāpēc jau tuvākajā laikā sāksim darbu, lai novadam būtu sava osta. Jau esam sākuši sarunas ar Ādažu un Saulkrastu novadiem, kuri ar savām šobrīd nīkuļojošajām ostām varētu iekļauties kopējā, skaistā, plašā un drošā Ogres novadā. Zināma atsaucība ir jūtama. Protams, apzinos, ka pa vidu ir vēl daži novadi, piemēram, Ropažu, kas varētu būt zināms šķērslis plānotajai saplūsmei, tomēr nedomāju, ka šī problēma ir neatrisināma,” sacīja Elmanis.

Viņš uzsvēra, ka vardarbīga kaimiņu novadu aneksija netiek plānota.

Aiztur par neesoša tramvaja gaidīšanu

Ogres pašvaldības policijā aģentūra “Krēsla” uzzināja par incidentu, kas kādā darbdienas novakarē noticis Ogres centrā. Braucot apgaitā, policisti ievēroja kādu manāmi iereibušu sievieti, 1971. gadā dzimušo S., kura turklāt centās ik pa brīdim samērā neķītrā formā uzrunāt garām ejošos vīriešus. Kad policija lūdza paskaidrot šādas rīcības iemeslus, minētā persona atbildēja ar frāzi krievu valodā: “Ja ņe takaja, ja ždu tramvaja”. (“Es neesmu tāda, es gaidu tramvaju.”)

Sākumā policijas darbinieki pieņēma personas paskaidrojumu, tomēr pēc neilga brīža, kritiski izvērtējot notikuma apstākļus, viens no policijas darbiniekiem pamanīja nesakritību, ko izteica ar frāzi: “Kāds, pie velna, Ogrē tramvajs!” Pēc šī secinājuma izdarīšanas tika nolemts tomēr aizturēt iereibušo personu sīkākai apstākļu precizēšanai. Par pārbaudes rezultātiem pagaidām ziņu nav.

Tiesībsargs norāda uz nepilnībām

Pēc atzinuma, ka Ogres mērs Hegils Elmanis pašvaldības izdevumā “Savietis”, izsakot aicinājumu parakstīties par Civilās savienības likuma pieņemšanas apturēšanu, nav ņēmis vērā visu novada iedzīvotāju intereses, Latvijas Republikas Tiesībsargs Juris Hansons veicis plašāku analīzi.

Nesen izdotajā paziņojumā, kas nejauši nonācis aģentūras “Krēsla” rīcībā, Tiesībsargs norāda vēl uz vairākām iedzīvotāju grupām, kuru intereses pašvaldības izdevumā regulāri tiekot vai nu vispār ignorētas, vai atspoguļotas nepietiekami. Lūk, tikai dažas no tām – alternatīvie biškopji, snovbordisti, planieristi un atmuguriskās skriešanas entuziasti, mazo īskāju kolliju audzētāji, urīnterapijas piekritēji, miesaskrāsas apakšveļas noliedzēji un vēl neskaitāmascitas pilsoniski sadarbīgas un attīstošas marginālas grupas – kopskaitā 666.

Elmanis pagaidām aiz šausmām komentārus nav sniedzis.