Otrdiena, 19. maijs, 2026 10:22

Ogrēniete Spodra aicina veidot neformālu senioru klubiņu tematiskām tikšanās reizēm

OgreNet
Ogrēniete Spodra aicina veidot neformālu senioru klubiņu tematiskām tikšanās reizēm
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Facebook kopienā "Ogre mūsu pilsēta!" atsaucību guvusi kādas seniores, Spodras Kalniņas, ideja par neformāla senioru klubiņa izveidi. Viņas aicinājums jau pulcējis vairākus komentārus, laba vēlējumu un atbalsta vārdu, apliecinot, ka daudziem senioriem šāda kopā būšana ir ļoti nepieciešama. Spodra savā ierakstā uzrunā Ogres seniorus ar domu reizi mēnesī satikties neformālā gaisotnē, lai uz pāris stundām izrautos no ikdienas rūpēm, iepazītos un vienkārši labi pavadītu laiku.

“Tā nebūtu biedrība, bet draudzīga satikšanās vieta. Tēmas būtu dažādas, mūsu kopīgi izstrādātas,” viņa raksta.

Ieceres pamatā ir vēlme radīt vidi, kur seniori varētu ne tikai aprunāties pie tējas vai kafijas tases, bet arī dalīties dzīves stāstos, dziedāt, spēlēt galda spēles, stāstīt anekdotes, apmainīties ar rokdarbu prasmēm, organizēt meistarklases un pat tematiskus vakarus.

Spodra uzsver, ka ideja vēl tikai veidojas, tāpēc šobrīd svarīgākais ir saprast, vai cilvēkiem būtu interese iesaistīties. Ja atsaucība būs pietiekama, tad varētu tikt meklētas telpas Ogres centra rajonā regulārām tikšanās reizēm.

Citi kopienas "Ogre mūsu pilsēta!" dalībnieki šo iniciatīvu vērtē sirsnīgi un apstiprina, ka labprāt piedalītos. Komentāros vairāki cilvēki raksta, ka šādas tikšanās palīdzētu mazināt vientulību un ka "socializācija ir apsveicama". Kādas seniores piedāvā savas prasmes nodot tālāk kādās meistarklasēs, piemēram, tamoborēšanu un adīšanu.

