“Tā nebūtu biedrība, bet draudzīga satikšanās vieta. Tēmas būtu dažādas, mūsu kopīgi izstrādātas,” viņa raksta.
Ieceres pamatā ir vēlme radīt vidi, kur seniori varētu ne tikai aprunāties pie tējas vai kafijas tases, bet arī dalīties dzīves stāstos, dziedāt, spēlēt galda spēles, stāstīt anekdotes, apmainīties ar rokdarbu prasmēm, organizēt meistarklases un pat tematiskus vakarus.
Spodra uzsver, ka ideja vēl tikai veidojas, tāpēc šobrīd svarīgākais ir saprast, vai cilvēkiem būtu interese iesaistīties. Ja atsaucība būs pietiekama, tad varētu tikt meklētas telpas Ogres centra rajonā regulārām tikšanās reizēm.
Citi kopienas "Ogre mūsu pilsēta!" dalībnieki šo iniciatīvu vērtē sirsnīgi un apstiprina, ka labprāt piedalītos. Komentāros vairāki cilvēki raksta, ka šādas tikšanās palīdzētu mazināt vientulību un ka "socializācija ir apsveicama". Kādas seniores piedāvā savas prasmes nodot tālāk kādās meistarklasēs, piemēram, tamoborēšanu un adīšanu.