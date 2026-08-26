FOTO: Ogres garša kūkā – bāka, mežs un vietējās ogas

Raidījuma veidotāja Luīze Feldmane no SIA “Satura darbnīca TAPT” stāsta, ka dalībniekus meklēja visā Latvijā un pieteikties varēja gan profesionāli konditori, gan cilvēki, kuriem kūku cepšana ir vaļasprieks. Kopumā saņemti aptuveni 100 pieteikumi visā Latvijā. Pēc pirmās atlases ar potenciālajiem dalībniekiem notikušas attālinātas sarunas, bet katrai pilsētai izraudzīti trīs cepēji. Svarīgas bijušas ne tikai prasmes virtuvē. “Skatījāmies, lai cilvēki būtu dažādi, lai katram būtu sava personības šķautne, savs kolorīts,” stāsta Luīze. Interesanti, ka visas sezonas laikā starp dalībniekiem bijuši tikai divi kungi – viens Valmierā un viens Ogrē – “Garšu Sētas” saimnieks no Tomes Artūrs Kovaļevskis. Artūram piebiedrojās ogrēniete Laura Ķezēna un lielvārdiete Ilze Stepiņa Madalāne.
Ogres bāka ar Lauras ikonisko garšu
Laurai Ķezēnai doma par īpašu kūku Ogrei bija radusies jau pirms konkursa. Ieraugot, ka TV3 veido raidījumu ar ļoti līdzīgu ideju, viņa nolēmusi – jāpiedalās. Tā bijusi iespēja ne vien radīt kūku savai pilsētai, bet arī aizvest pie cilvēkiem savu stāstu.
Par kūkas vizuālo tēlu šaubu nav bijis daudz. “Ogres bāka šobrīd ir Ogres vizītkarte, bet šī kūka ir mana vizītkarte. Tāpēc šķita loģiski veidot Ogres bāku ar savu garšīgāko garšu,” stāsta Laura. Viņas autorreceptes kūku veido pistāciju biskvīts, pistāciju krēms, aveņu muss un aveņu konfī. Turklāt ēdama bija ne tikai pati bāka – arī tās apkārtne ar zālīti, smiltīm un pamatni. Pat sūnas efekts bija radīts no biskvīta. Pistāciju un aveņu kūku Laura sauc par savu ikonisko kūku. Tās recepte savulaik tapusi, paņemot to, kas viņai garšojis trīs dažādās kūkās, un savienojot vienā. “Es gatavoju tikai to, kas man pašai garšo,” viņa saka. Izrādījies, ka šis salikums iet pie sirds arī citiem. Laura galvenokārt gatavo makarūnus un moči, savukārt kūkas sākusi cept tikai pirms aptuveni gada. Šogad klāt nākušas arī kāzu kūkas, bet nākamgad viņa plāno veidot jau plašāku kāzu toršu piedāvājumu. Savus darbus Laura rāda arī Instagram profilā “moma.desserts”.
Ilzei – šokolāde, ķirši un karamele
Konditorejas studijas “Vaniļas debesis” īpašnieci Ilzi Stepiņu Madalāni konkursam pieteikties pamudinājušas divas paziņas. “Man atsūtīja ziņu, ka ir tāds konkurss, un teica – aiziet, piesakies!” viņa atceras. Ilze pieteikumu aizsūtījusi un par to jau paspējusi aizmirst, kad pienācis e-pasts ar ziņu, ka viņa ir izraudzīta dalībai raidījumā. Pēc tam sekojis filmēšanas plāns un gatavošanās. Raidījuma komanda viesojusies Ilzes ceptuvē, filmējot kūkas tapšanu, interviju, kā arī stāstu par viņas vaļaspriekiem un sabiedriskajām aktivitātēm. Filmēšanā piedalījusies arī ģimene. Konkursam Ilze izvēlējās šokolādes un ķiršu kūku ar karameli – garšu salikumu, kas viņai pašai šķiet visgardākais. Trīs kārtu kūku veidoja šokolādes un kafijas biskvīts, maskarpones krēms, karamele, ķiršu džems un šokolādes vārītais krēms. Kūku papildināja tumšās šokolādes glazūra un aroniju un zemeņu rotājums.
Ogres novads – mežs, mellenes un migla
Savukārt “Garšu Sētas” vadītājam no Tomes dalība konkursā vispirms bijis izaicinājums pašam sev. Informāciju par iespēju piedalīties viņam nosūtījis Ogres novada Tūrisma informācijas centrs. Šāda veida konkursā viņš piedalījās pirmo reizi. Radot savu kūku, Artūrs vēlējies izcelt vienu no Ogres novada lielākajām bagātībām – mežus. Tapusi melleņu siera kūka, ar kuru tās autors centās novada raksturu parādīt gan garšā, gan vizuālajā tēlā. Kūkas noformējumā izmantotas sūnas, virši un papardes, bet īpašu efektu radīja šķidrais slāpeklis – migla, kas simboliski pārklāj Ogres novada mežus. “Katru reizi, kad kaut kur braucu, mēģinu izdomāt kaut ko tādu, lai noformējums būtu interesants un paliktu atmiņā,” viņš stāsta. Siera kūka ir arī viena no populārākajām “Garšu Sētas” kūkām. Ar konditoreju profesionāli viņš gan neesot cieši saistīts – kūkas ir viens no papildu piedāvājumiem. Šī siera kūkas recepte tapusi un slīpēta vairāku gadu garumā, savienojot dažādas receptūras ar paša idejām. Dalību raidījumā viņš vērtē arī kā iespēju izkāpt no ierastās komforta zonas. Grūtākais izrādījusies tieši kūkas prezentēšana. “Es vairāk esmu darītājs, kurš paliek aiz kadra. Publiski runāt man nekad nav paticis,” atzīst Artūrs. Taču tieši tāpēc piedalīties bijis vērtīgi – tā ir iespēja trenēt publisko runu, prezentēšanas prasmes un pašam augt.
Žūrija: Ogrē lidojums ir augsts
Dalībnieku veikumu vērtēja konditore, kūku cepēja un grāmatu autore Anna Panna un “Rimi” šefpavārs Normunds Baranovskis. Kūkas tiek vērtētas četrās kategorijās – pēc garšas, izskata, tehniskās sarežģītības, kā arī idejas un radošuma. Žūrija atzīst – vērtēt tikai pēc principa “garšo vai negaršo” būtu gandrīz neiespējami. Līdz devītajam raidījuma posmam nebija gadījusies kūka, kas negaršotu. Tāpēc nereti izšķirošas kļūst detaļas, vizuālais izpildījums un ideja. Turklāt, nonākot Ogrē, žūrijai jau bija, ar ko salīdzināt. Pirmajos raidījumos tas bijis sarežģītāk, bet pēc 27 nogaršotām kūkām un tortēm latiņa kļuvusi daudz skaidrāka. Ogres dalībnieki žūriju patīkami pārsteiguši. “Ogres kūkas ir profesionālas, cilvēki – radoši un drosmīgi. Lidojums ir augsts,” atzina vērtētāji. Īpaši izceļas dalībnieku prasme kūkās ielikt vietējo stāstu. Bākas tēls bijis cieši saistīts ar pilsētu, savukārt tik izteikts meža motīvs iepriekš nevienā no apmeklētajām pilsētām neesot izmantots.
Žūrijas vērtējums gan ir tikai daļa no rezultāta. Savu simpātiju nosaka arī pilsētas svētku apmeklētāji, un abu balsojumu punkti tiek summēti. Raidījuma veidotāji atzīst, ka dažkārt tieši publikas balsojums izšķir dalībnieku tālāko likteni.
Laura sasniedz līdz šim nebijušu rezultātu
Pēc kūku prezentēšanas un degustēšanas pienāca laiks paziņot, kurš no trim dalībniekiem uzvarējis Ogres posmā. Par uzvarētāju tika pasludināta Laura Ķezēna, turklāt viņas panākums izrādījās īpašs – pirmo reizi deviņu raidījuma posmu vēsturē dalībniece ieguva maksimālo iespējamo punktu skaitu. Lauras Ogres bāka žūriju un skatītājus pārliecināja gan ar vizuālo izpildījumu, gan pistāciju un aveņu garšu. Balvā viņa saņēma 100 eiro “Rimi” dāvanu karti un “KitchenAid” blenderi.
Ogres trīs kūkas bijušas tik dažādas, ka katrs varējis atrast savu garšu. Savukārt raidījuma veidotāji uzsver vēl kādu ieguvumu – iespēju parādīt plašākai Latvijai cilvēkus, kuru prasmes un idejas daudzi vēl nepazīst. Katras pilsētas uzvarētājs gan vēl automātiski nenonāk finālā. Pēc visu posmu rezultātu apkopošanas trīs dalībnieki ar lielāko kopējo punktu skaitu dosies uz finālu, kas 12. septembrī notiks Ķīpsalā izstādes “Riga Food” ietvaros.
Raidījums “Kūka manai pilsētai” vasarā viesojies dažādu Latvijas pilsētu svētkos. Ogre bija jau devītā pieturvieta pēc Rīgas, Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Jēkabpils, Cēsīm, Kuldīgas un Valmieras. Katrā pilsētā sacenšas trīs kūku cepēji, radot īpašu kūku kā dāvanu savai pilsētai. Raidījums TV3 būs skatāms no 2. oktobra piektdienās, savukārt Ogres sērija paredzēta novembra beigās, kad skatītāji varēs sekot līdzi visu trīs kūku tapšanai, iepazīt to autoru stāstus un redzēt sacensību, kurā Laura Ķezēna ar savu Ogres bākas kūku ieguva maksimālo punktu skaitu.