Tāpēc pagājušonedēļ «Ogres Invalīdu biedrībā» valdes locekļu un grupu vecākie sapulcējās kopā, lai pārrunātu pagājušā gada mirkļus. Biedrības vadītāja Tamāra mūs sirsnīgi sveica jaunajā gadā, aicināja atcerēties, novērtēt padarīto, atcerēties, kur bijām paspējuši būt, kam dot, kam lūgt...
Atzinām, ka bijis daudz kopā būšanas mirkļu un tie bija ļoti piepildīti. Esam gan mācījušies, gan sportojuši, braukuši ekskursijās, gan ballējušies kultūras nama zālē. Tagad ir sastādīts plāns, lai varētu atkal tikties un sadarboties. Biedrībā esam vairāk nekā 300 biedru un darbojamies 20 grupās. Uzturam kontaktus sarunās, kā arī cilvēki personīgi gaidīti biedrībā. Labprāt patiktu, ja paši interesētos par notiekošo. Būsim aktīvi, protams, pēc spējām! Sāksim gadu ar pozitīvām emocijām, ar jaunām tikšanās reizēm, par ko būtu nākamo stāstu turpinājums. Lai laimīgs gads un atkal jaunas dienas, kas visus atkal jaunos darbos sauc!