Ceturtdiena, 22.01.2026 10:08
Austris, Vincents
Ceturtdiena, 22.01.2026 10:08
Austris, Vincents
Ceturtdiena, 22. janvāris, 2026 08:34

«Ogres Invalīdu biedrība» atskatās uz paveikto

Marija Pozņaka
«Ogres Invalīdu biedrība» atskatās uz paveikto
Foto: Ogres invalīdu biedrība
Ceturtdiena, 22. janvāris, 2026 08:34

«Ogres Invalīdu biedrība» atskatās uz paveikto

Marija Pozņaka

Pēc ieilgušā rudens apkārt balts sniegs un miers. Ir sācies jauns gads, kas ir turpinājums nākamajiem darbiem, plāniem, cerībām. Bet, lai darbiem būtu nobeigtības sajūta, ir jāpiestāj, jāatzīmē padarītais.

Tāpēc pagājušonedēļ «Ogres Invalīdu biedrībā» valdes locekļu un grupu vecākie sapulcējās kopā, lai pārrunātu pagājušā gada mirkļus. Biedrības vadītāja Tamāra mūs sirsnīgi sveica jaunajā gadā, aicināja atcerēties, novērtēt padarīto, atcerēties, kur bijām paspējuši būt, kam dot, kam lūgt...

Atzinām, ka bijis daudz kopā būšanas mirkļu un tie bija ļoti piepildīti. Esam gan mācījušies, gan sportojuši, braukuši ekskursijās, gan ballējušies kultūras nama zālē. Tagad ir sastādīts plāns, lai varētu atkal tikties un sadarboties. Biedrībā esam vairāk nekā 300 biedru un darbojamies 20 grupās. Uzturam kontaktus sarunās, kā arī cilvēki personīgi gaidīti biedrībā. Labprāt patiktu, ja paši interesētos par notiekošo. Būsim aktīvi, protams, pēc spējām! Sāksim gadu ar pozitīvām emocijām, ar jaunām tikšanās reizēm, par ko būtu nākamo stāstu turpinājums. Lai laimīgs gads un atkal jaunas dienas, kas visus atkal jaunos darbos sauc!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?