Šajā laikā vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija -9,8 grādi, kas ir 6,7 grādi zem dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra -32,5 grādi novērota 17. februārī Daugavpilī, bet maksimālā gaisa temperatūra +1,4 grāds - 20. februārī Pāvilostā.
Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā februāra otrajā dekādē bija 7,3 milimetri (mm), kas ir 52% zem dekādes normas, kas ir 15,1 mm. Visvairāk nokrišņu - 23,9 mm - bija Piedrujā, bet vismazāk Ainažos - 0,3 mm. Vidēji Latvijā februāra otrajā dekādē bija 1,7 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Dagdā, Daugavpilī, Piedrujā, Rēzeknē un Sīļos - četras diennaktis, bet Ainažos, Rūjienā, Skultē, Ventspilī un Vičakos šādu diennakšu nebija.
Sausuma un mitruma rādītājs Latvijā viszemākais viena mēneša periodā bija Ventspilī, bet trīs mēnešu periodā - Ogres novadā. Savukārt augstākais tas bija Krāslavas novadā abos periodos.
Februāra otrajā dekādē visā valstī joprojām bija pastāvīga sniega sega. Visplānākā tā joprojām bija Rīgas līča piekrastes stacijās - Mērsragā, Kolkā un Ainažos, savukārt visbiezākā - Dagdā, kur diennakts vidējais sniega segas biezums 14. februārī bija 60 cm, bet maksimālais biezums kādā brīdī šajā dienā sasniedza 62 cm. Šī bija biezākā sniega sega, kas Latvijā novērota kopš 2013. gada 9. aprīļa, kad Alūksnē tā sasniedza 70 cm.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā februāra otrajā dekādē bija 79% - no 72% Ainažos līdz 84% Dobelē.
Visstiprākās vēja brāzmas - 18 metri sekundē - novērotas 13. februārī Kolkā.