Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja norāda: “Ogres novads ir izslavēts ar tā kultūrvēsturisko mantojumu, kas tiek ne tikai uzturēts, bet arī attīstīts, un esmu gandarīts, ka arī Lielvārdes pilsdrupas – valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, kas ieņem īpašu vietu Latvijas kultūras un nacionālajā apziņā, – pakāpeniski tiks attīstītas par mūsdienīgu, daudzfunkcionālu kultūras telpu, vienlaikus saglabājot to autentiskumu un vēsturisko nozīmi”.
Apstiprinātā projekta “Lielvārdes pilsdrupu konservācija un jaunu pakalpojumu attīstība”ietvaros tiks izstrādāts būvprojekts un tiks īstenota Lielvārdes pilsdrupu konservācija, izmantojot mūsdienīgus risinājumus. Plānots demontēt esošos pils rudimentus – divslīpju jumtus, kas izvietoti tikai daļā no pils mūru augšējām horizontālajām plaknēm, tādējādi atsvaidzinot pils semantisko tēlu. Tāpat tiks nostiprināti Lielvārdes viduslaiku pils vēsturiskie mūri, kā arī izveidots apgaismojuma risinājums, vienlaikus izvairoties no gaismas piesārņojuma un saudzējot parka teritorijā mītošo dzīvnieku diennakts ritmu.
Vienlaikus tiks veikta vēsturisko mūru tehniskā nostiprināšana un pilskalna grunts stabilizācija vietās, kur tas nepieciešams. Teritorijā paredzēta arī infrastruktūras attīstība – tiks izbūvēts apgaismojums, vienlaikus izvairoties no gaismas piesārņojuma un saudzējot parka teritorijā mītošo dzīvnieku diennakts ritmu, kā arī sakārtots pastaigu celiņu tīkls. Visā darbu gaitā, ja nepieciešams, tiks piesaistīta arheoloģiskā uzraudzība un viduslaiku pils mūru eksperti ar mērķi atsegtos akmeņus no grunts novietot pareizi, nostiprināt pilskalna grunti.
Svarīga projekta sastāvdaļa ir arī digitālo risinājumu ieviešana – tiks izveidoti virtuālie vides elementi un projekcijas, kas ļaus apmeklētājiem iepazīt iespējamo Lielvārdes viduslaiku pils sākotnējo veidolu, tādējādi nodrošinot mūsdienīgu un izglītojošu pieredzi dažādām auditorijām. Papildus tiks uzstādīts apmeklētāju skaitītājs un videonovērošanas sistēma, kā arī īstenoti publicitātes pasākumi.
Kopumā projekts “Lielvārdes pilsdrupu konservācija un jaunu pakalpojumu attīstība” būtiski veicinās valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu un attīstību. Jaušobrīd Lielvārdes pilsdrupas ir plaši apmeklēts objekts visa gada garumā, un, īstenojot plānotās aktivitātes, līdz 2029. gadam paredzēts palielināt apmeklētāju skaitu līdz vismaz 33 000 gadā, vienlaikus uzlabojot apmeklējuma kvalitāti un vietas pieejamību, skaidro pašvaldība.
Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgušas vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.1.1.6/1/25/A/009 “Lielvārdes pilsdrupu konservācija un jaunu pakalpojumu attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots teritorijā, kas ietver valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli – Lielvārdes pilskalnu un viduslaiku pili (valsts aizsardzības Nr. 1843), kā arī valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Lielvārdes pilsdrupas (valsts aizsardzības Nr. 8247). Lielvārdes mūra pils vēsture sniedzas vēl pirms 1229. gada, un šī vieta ieņem būtisku vietu Latvijas kultūras un nacionālās identitātes veidošanās stāstā.