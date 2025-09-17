Ogres speciālisti pievienojas globālajai kustībai - Pasaules Labsajūtas brīvdienas

Arī Ogrē ir speciālisti, kas pievienojas šai globālajai kustībai. Vietējie uzņēmēji un entuziasti apvienojušies, lai iedzīvotājiem piedāvātu bezmaksas fiziskās un radošās aktivitātes, kas vērstas uz veselības veicināšanu, ķermeņa un prāta līdzsvaru, kā arī pozitīvas enerģijas vairošanu.
Aktivitātes Ogrē Pasaules Labsajūtas brīvdienu ietvaros:
-
Teixma Dance Studija – vadītāja Teiksma Ziemele piedāvās iedvesmojošas deju nodarbības kustību un prieka veicināšanai;
-
Jogas nodarbības – pasniedzēja Līga Alvatere aicinās uz jogas sesiju, kas palīdzēs atslābināties un saklausīt savu ķermeni;
-
"Vingro Veselīgi" – veselības sporta speciāliste Santa Veinberga vadīs vingrošanas nodarbības ķermeņa stiprināšanai un kustību priekam;
-
Radošā darbnīca ar mākslinieci Inetu Pētersoni – iespēja izpaust sevi caur mākslu un piedzīvot terapijas spēku radošajā procesā;
-
Pārgājiens ar pievienoto vērtību – Tatjana Joničonoka vadīs īpašu pārgājienu, kurā būs iespēja izzināt apkārtni un sevi, dodoties dabā ar mērķi un sajūtu.
Šīs aktivitātes būs bezmaksas, un to mērķis ir uzrunāt ikvienu – neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības –, lai mudinātu pievērsties savas labsajūtas uzlabošanai un dzīves kvalitātes celšanai.
Plašāka informācija par pasākumu visā pasaulē pieejama oficiālajā tīmekļa vietnē: www.world-wellness-weekend.org Meklēšanas laukā ierakstot Ogri, atrodama precīzāka informācija par speciālistiem, nodarbību laikiem, vietu un pieteikšanos!