Ogres tiešās pirkšanas pulciņa koordinatore Arita Krēsliņa pulciņā ir no pašiem pirmsākumiem. Viņas stāstītais ļauj saskatīt ne tikai praktisko pusi, bet arī vērtības, kas slēpjas aiz šīs kustības.
Produkti ar bērnības garšu
Ogres tiešās pirkšanas pulciņš izveidots 2016. gadā, laikā, kad tā dibinātāja – aktīva jaunā māmiņa, būdama bērna kopšanas atvaļinājumā, meklēja iespējas iegādāties tīru, kvalitatīvu pārtiku.
Ideja bija vienkārša, bet spēcīga – apvienoties, pasūtīt produktus tieši no zemniekiem un sadalīt gan piegādes, gan organizatoriskos pienākumus savā starpā. Laika gaitā šī iniciatīva ne tikai nostiprinājās Ogrē, bet kļuva par pamatu arī citu pulciņu izveidei, tostarp Ikšķilē, Salaspilī, Rīgā un citviet.
Arī Arita pulciņam pievienojās tieši pirms desmit gadiem. Sākotnēji – bērnu dēļ, vēlāk – dēļ pārliecības. «Jā, pirmā motivācija bija tieši bērni. Tobrīd vecākajai meitai bija septiņi – astoņi mēneši. Tas ir laiks, kad piebarojumā iekļauj gaļas produktus, un ieteikumos minēts, ka bērniņam kā pirmā vislabāk piemērota ir truša vai teļa gaļa. Tobrīd nebija tā, ka var ieiet jebkurā veikalā un to visu nopirkt,» stāsta Arita un turpina: «Savukārt tiešās pirkšanas pulciņa piedāvājumā ir ļoti, ļoti daudz produktu un viena liela grupa ir tieši gaļa. Tur var nopirkt dažādu gaļu – trušus, teļus, paipalas, fazānus un vēl daudz ko citu. Tobrīd tā bija nepieciešamība, tagad tas man kļuvis par ieradumu, iknedēļas rituālu. Es jau zinu, no kuras saimniecības man garšo piens, no kuras – gaļa.» Arita piebilst, ka turklāt šī ir iespēja tieši no ražotāja iegādāties produktus, ja tā var teikt, ar bērnības garšu – lauku pienu, sviestu. Pievienotā vērtība ir arī tā, ka iespējams sastapt un aprunāties ar pašiem zemniekiem, kuri šo produkciju ražo un piegādā. Daži ir pavisam nelieli ģimenes uzņēmumi. Šobrīd pulciņš sadarbojas ar aptuveni 25 saimniecībām no visas Latvijas – Ogres novada, Cēsu puses, Gulbenes, Krāslavas, Daugavpils un citām vietām.
Ogres tiešās pirkšanas pulciņš darbojas pēc vienkārša, bet pārdomāta principa. Pulciņa biedri nedēļas nogalē, izmantojot speciāli šim nolūkam izveidotu interneta platformu, veic pasūtījumus no bioloģiskajām zemnieku saimniecībām. Savukārt piegādes notiek reizi nedēļā – vienā konkrētā dienā – ceturtdienā. Atšķirībā no interneta veikala piegāde netiek veikta uz mājām. Zemnieki savus produktus atved uz pulciņa telpām, un katram pasūtītājam pašam ir jāatnāk tiem pakaļ. Tas ir viens no pulciņa darbības pamatnosacījumiem.
No olām līdz fazānam
Pulciņā pieejams plašs produktu klāsts, taču vispieprasītākie ir olas, piens, piena produkti, gaļa, tostarp liellopu, putnu, truša, reizēm arī fazānu vai paipalu, un sezonālie dārzeņi. Arita stāsta, ka tieši piegādes dienās to var skaidri redzēt – galdi ir nokrauti ar olu kastēm, ledusskapji pilni ar piena produktiem un gaļu.
Lielākā daļa produktu ir bioloģiski sertificēti. Tas nozīmē, ka, salīdzinot ar parastajiem lielveikaliem, daļa produktu var būt dārgāki. Taču, salīdzinot ar bioloģisko produkciju citās tirdzniecības vietās vai internetā, tiešā pirkšana bieži ir izdevīgāka, jo tas nav veikals un te nav algotu darbinieku – jāmaksā tikai tā cena, kādu noteicis pats zemnieks. Turklāt ir arī produkti, piemēram, piens, sviests un biezpiens, kas nereti ir pat lētāki nekā veikalos.
Turklāt svarīga priekšrocība ir tā, ka nav noteikta minimālā pasūtījuma apjoma. Ja kāds vēlas pasūtīt tikai vienu litru piena vai 300 gramu biezpiena, tas ir pilnībā iespējams. Kopējais pasūtījumu apjoms veidojas no visu biedru individuālajiem pasūtījumiem, un tas padara piegādes izdevīgas arī saimniecībām, kas vienā braucienā apkalpo vairākus pulciņus – Ogrē, Ikšķilē, Salaspilī un Rīgā.
Norēķināšanās notiek brīdī, kad cilvēks saņem produktus – pircējam nav jāuztraucas par naudas atgriešanu vai sarežģītām procedūrām – ja pasūtītais produkts kāda iemesla dēļ tonedēļ nav atvests, tad par to, protams, nav arī jāmaksā.
Šobrīd Ogres pulciņš joprojām izmanto skaidras naudas norēķinus, lai gan citos pulciņos ieviesti arī pārskaitījumi.
Īpaša ir attiecība ar zemniekiem – daudzi no viņiem piegādā produkciju ar pēcapmaksu, uzticoties pulciņam. Nauda tiek savākta no biedriem un nodota saimniecībām nākamajā piegādes reizē.
«Lielākā daļa saimniecību cenšas izmantot arī otrreizējo iepakojumu – pienu un krējumu zemnieki atved burkās vai pudelēs, ko pircējs mājās izskalo un, nākot nākamajā nedēļā pēc kārtējā pasūtījuma, atnes atpakaļ. Gaļa ir vakuuma iepakojumā, kas ļauj tai ilgāk saglabāties svaigai. Savukārt zaļumiem ir speciālas plastmasas kastītes, kas arī ir daudzreiz lietojamas. Tas nozīmē, ka samazinās arī atkritumu daudzums un nav šī liekā iepakojuma kā veikalos, kas man pašai arī ir ļoti svarīgi,» saka Arita.
Pulciņš kā kopiena, nevis pakalpojums
Ogres tiešās pirkšanas pulciņš nav veikals. Visi darbi tiek veikti pašu spēkiem, balstoties uz brīvprātīgu iesaisti. Katram biedram ik pa laikam ir jādežūrē – vai nu attālināti, apkopojot pasūtījumus, vai klātienē piegādes dienā, kur jāpieņem pasūtītie un atvestie produkti, jāsašķiro, jāizsniedz. Arita piebilst, ka dažkārt, dzirdot vārdu «dežūras», cilvēki nobīstas, bet, kā jau minēts, pulciņš cenšas pielāgoties katra iespējām: «Ne jau visi var darbdienu paņemt brīvu, tāpēc arī ir šī iespēja nedēļas nogalē apkopot no saimniecībām iesūtītās izmaiņas un tās atzīmēt pasūtījumu platformā, ko var darīt no mājām, vai arī ceturtdienās dežurēt klātienē mūsu telpās. Laiku var dalīt vairāki cilvēki, var mainīties, var iesaistīt ģimenes locekļus. Esmu piecu bērnu mamma, esmu bijusi gan bērnu kopšanas atvaļinājumos, gan strādājoša mamma, un man tas nekad nav bijis šķērslis. Ir bijušas reizes, kad dežurē vīrs, mamma vai kāds cits radinieks. Dežūras faktiski sanāk tikai aptuveni četras reizes gadā.»
Pulciņā nav arī klasiskas biedru naudas, taču biedri kopīgi sedz telpu īres izmaksas – vidēji ap četriem eiro mēnesī no cilvēka. Šī summa tiek izmantota tikai telpām, kur notiek piegādes un produktu izdale. Te pieejami arī vairāki ledusskapji un saldētavas produktu novietošanai, kas nav mazsvarīgi vasaras sezonā. Šobrīd pulciņā darbojas jau tuvu 30 biedriem, bet kapacitāte ļauj šo skaitu palielināt, un attiecīgi gan īres maksa būs lētāka, gan dežūras retāk.
Arita uzsver, ka tiešā pirkšana nav piemērota visiem. Tā vislabāk der cilvēkiem, kuri prot izmantot internetu un pasūtīšanas platformu, var noteiktajā laikā atnākt pakaļ pasūtījumiem, meklē bioproduktus un vēlas atbalstīt vietējos zemniekus, ir gatavi pasūtīt regulāri un ir gatavi iesaistīties kopienas darbībā. Tie, kuri meklē tikai vislētāko cenu vai nevēlas nekādā veidā iesaistīties, visticamāk, jutīsies ērtāk lielveikalā.
Ogres tiešās pirkšanas pulciņš desmit gadu laikā ir pierādījis, ka arī mūsdienās ir iespējams veidot alternatīvu pārtikas iegādes modeli – balstītu uz uzticēšanos, sadarbību un cilvēcīgu attieksmi. Tā ir iespēja ne tikai ēst kvalitatīvu pārtiku, bet arī satikt cilvēkus, kas to audzē, un apzināti atbalstīt vietējos ražotājus.
Arita Krēsliņa iedrošina jaunus biedrus – vienmēr var nākt un pamēģināt! Un ļoti iespējams, ka pamēģinot tiešā pirkšana kļūs par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.
Uzziņai
Ogres tiešās pirkšanas pulciņā:
-
piegādes katru ceturtdienu;
-
saņemšana Ogrē, Skolas ielā 18a, kur ir ērta piekļūšana māmiņām ar bērnu ratiņiem;
-
kontaktinformācija: e-pasts: vai tālrunis: 26362109 (Arita).
Katru nedēļu Ogres tiešās pirkšanas pulciņam savu produkciju piedāvā līdz 25 zemnieku saimniecības, un tā ir:
-
dažādi augļi, dārzeņi un ogas atbilstoši sezonai (gan svaigi, gan saldēti);
-
ievārījumi, sulas, marmelādes, sukādes un tamlīdzīgi;
-
dažādu veidu gaļa – liellops, cūka, vista, pīle, jērs, trusis, kā arī desas un tamlīdzīgi;
-
visu veidu piena produkti – piens, biezpiens, krējums, sviests, siers, jogurts un tamlīdzīgi;
-
dažādu veidu maize, smalkmaizītes, cepumi un pat kūkas;
-
olas, milti, garšaugi, tējas, zaļumi, pirts slotas, kosmētikas līdzekļi, bišu produkti un daudz kas cits!