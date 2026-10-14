VIDEO: Ogres un Ķeguma skolēni iejūtas galvenajās lomās jaunā ģimenes fantāzijas filmā, ko drīz varēs noskatīties Ogrē

Sirsnīgā atmosfērā 8. oktobrī filmas veidotāji kopā ar draugiem pirmo reizi noskatījās piedzīvojumu fantāzijas filmu visai ģimenei. Studijā “F.O.R.M.A.” veidotā un “LMT grupas” līdzproducētā filma uz lielā ekrāna nonāks jau 14. oktobrī, kad paredzēta pirmizrāde. Kinoteātrī “Apollo Kino” Akropolē Rīga trīs dienu garumā norisināsies īpaši notikumi, dāvājot skatītājiem iespēju ne tikai noskatīties filmu, bet arī sastapt tās radošo komandu.
Jauno aktieru sajūsmu par pirmo reizi redzēto filmu nav iespējams noslēpt. Kristofera lomas atveidotājs Roberts Bērziņš atzīst, ka bijis uztraucies, bet tā ir pārsteidzoša. Īpaši tas, ko iespējams paveikt ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību: “Nevarēju iedomāties, ka tā var izveidot pasaku pasauli. Kinoteātrī tas izskatās iespaidīgi.”
“Pēc filmas noskatīšanās jutos ļoti priecīga,” saka Amēlija Gurova no Ķeguma pamatskolas, kura filmā tēlo Kristofera klasesbiedreni Kati. “Filma ir kolosāla! Ļoti iesaku gan pusaudžiem, gan vecākiem, jo šis kino varbūt jūs aizraus tik ļoti, ka jutīsieties tā, it kā paši būtu nokļuvuši šajā brīnumainajā pasaulē!”
Režisora Oskara Moroza debijas pilnmetrāžas filmas scenāriju veidojuši Juris Kursietis un Oskars Morozs. Filmas producents Gatis Upmalis atklāj, ka “Kristofers un divu pasauļu atslēga” skatītājus aizvedīs laikā, kad Kristofera un Kates lielais piedzīvojums vēl tikai sākas. “Arno Jundzes romāna “Kristofers un Ēnu ordenis” lasītāji zina, ka abus bērnus sagaida sastapšanās ar Ēnu ordeni, bet filma ļauj ieraudzīt, kas notika pirms tam – kad viņi vēl bija mazāki un nenojauta, kādi notikumi viņus sagaida. Tāpēc filmu var dēvēt par romāna priekšvēstures stāstu,” stāsta Upmalis.
“Mūsdienu tehnoloģijas arvien vairāk kļūst par tiltu starp dažādām pasaulēm: tās ļauj mums nokļūt vietās, kur fiziski nevaram būt, piedzīvot stāstus un emocijas daudz spilgtāk, paplašināt iztēles robežas. “LMT grupa” pastāvīgi audzē tehnoloģiju jaudu dažādās nozarēs, attīstot arvien jaunus risinājumus, iesaistoties starptautiskos inovāciju projektos un laiku pa laikam arī palīdzot būvēt fantāzijas pasaules, jo esam pārliecināti – arī kultūrā un mākslā tehnoloģijas var būt ļoti noderīgas cilvēkiem,” uzsver LMT Biznesa izaugsmes dienesta direktors Aigars Runčis.
“Kristofers un divu pasauļu atslēga” reģionālā pirmizrāde ar radošās komandas piedalīšanos notiks 18. oktobrī Ogres novada Kultūras centrā.
Spēlfilma “Kristofers un divu pasauļu atslēga” ir piedzīvojumu fantāzijas stāsts par zēna pieaugšanu, drosmi un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus. Filma stāsta par vienpadsmitgadīgo Kristoferu, kurš nejauši atver portālu uz pasaku pasauli. Kopā ar klasesbiedreni Kati un pasaku pasaules noslēpumainajiem vēstnešiem viņam jāaptur tumšais spēks. Piedzīvojumi, bēgšana un brīnumaina valstība – tas viss būs redzams šajā aizraujošajā filmā.
Kristofera lomā – Roberts Bērziņš, Kristofera draudzeni Kati atveido Amēlija Gurova, citās bērnu lomās – Niks Ādamsons, Ričards Teodors Ozers, Henrijs Blumbergs, Patriks Kūmiņš, Lauris Kalniņš, Ēvalds Mesters un citi. Pieaugušo lomās būs redzami pazīstami aktieri – Edgars Samītis, Kaspars Zvīgulis, Diāna Krista Stafecka, Ģertrūde Rubins, Tālivaldis Lasmanis, Uldis Anže, Rūta Holendere, Anrijs Sirmais, Anete Saulīte, Edgars Pujāts, Normunds Bērzs.
Radošajā komandā – operators inscenētājs Uldis Jancis, specefektu mākslinieks Māris Lagzdiņš, mākslinieks Toms Jansons, skaņu režisors Jevgenijs Svjatovs, kostīmu māksliniece Renāte Vītola, grima māksliniece Gunda Zvirbule un producents Gatis Upmalis.
“Kristofers un divu pasauļu atslēga” veidota studijā “F.O.R.M.A.”, kurā tapušas arī skatītāju iemīļotās ģimenes filmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, “Ūdensbumba resnajam runcim”, “Mazie laupītāji” un “Vecā dārza noslēpums”. Filmas līdzproducents ir “LMT grupa”. Līdzfinansē Valsts kultūrkapitāla fonds, “Samsung”, Ogres novada pašvaldība un “TV3 Group”. Atbalsta LKA Nacionālā filmu skola, “VENDEN”, “CUPRA”, “Radio SWH” un citi.