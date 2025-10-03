Oktobra otrajā dienā starp mākoņiem spīdēs saule

Rīgā saglabāsies sauss laiks, pūtīs neliels ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs +11 grādus.
Laikapstākļus nosaka plašs anticiklons. Atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1031-1035 hektopaskāliem jūras līmenī.
Ogrē gaisa temperatūra gaidāma no +3 līdz +11 grādiem. Diena būs mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 6m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.
