Otrdiena, 14.10.2025 15:15
Minna, Vilhelmīne
Otrdiena, 14.10.2025 15:15
Minna, Vilhelmīne
Otrdiena, 14. oktobris, 2025 14:40

Oktobra sākums Latvijā bijis nedaudz vēsāks un sausāks par normu

Leta
Oktobra sākums Latvijā bijis nedaudz vēsāks un sausāks par normu
Foto: pixabay.com
Otrdiena, 14. oktobris, 2025 14:40

Oktobra sākums Latvijā bijis nedaudz vēsāks un sausāks par normu

Leta

Oktobra pirmās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +8,5 grādi jeb četras grāda desmitdaļas zem normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.

Zemākā gaisa temperatūra bija -1,8 grādi 2.oktobrī Zosēnos, bet visaugstāk - līdz +16,7 grādiem - termometra stabiņš pakāpās 7.oktobrī Jelgavas un Stendes novērojumu stacijā.

Nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 14,2 milimetri jeb 58% no normas. Kurzemes rietumu piekrastē lija vairāk nekā oktobrī ierasts, pārējā Latvijā nokrišņu bija krietni mazāk. Lietus daudzums Liepājā sasniedza 45,4 milimetrus, bet mazākais nokrišņu daudzums mēneša pirmajā dekādē reģistrēts Zosēnos - 3,8 milimetri.

Sausuma un mitruma rādītājs pēdējam mēnesim viszemākais bija Alūksnes novadā, trīs mēnešu periodā - Jēkabpils novadā. Savukārt augstākais tas bija Liepājā viena mēneša periodā un Balvu novadā trīs mēnešu periodā.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 86% - no 82% Rīgā līdz 89% Daugavpilī. Stiprākās vēja brāzmas - 18,6 metri sekundē - tika novērotas 4. oktobrī Kolkā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?