Zemākā gaisa temperatūra bija -1,8 grādi 2.oktobrī Zosēnos, bet visaugstāk - līdz +16,7 grādiem - termometra stabiņš pakāpās 7.oktobrī Jelgavas un Stendes novērojumu stacijā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 14,2 milimetri jeb 58% no normas. Kurzemes rietumu piekrastē lija vairāk nekā oktobrī ierasts, pārējā Latvijā nokrišņu bija krietni mazāk. Lietus daudzums Liepājā sasniedza 45,4 milimetrus, bet mazākais nokrišņu daudzums mēneša pirmajā dekādē reģistrēts Zosēnos - 3,8 milimetri.
Sausuma un mitruma rādītājs pēdējam mēnesim viszemākais bija Alūksnes novadā, trīs mēnešu periodā - Jēkabpils novadā. Savukārt augstākais tas bija Liepājā viena mēneša periodā un Balvu novadā trīs mēnešu periodā.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 86% - no 82% Rīgā līdz 89% Daugavpilī. Stiprākās vēja brāzmas - 18,6 metri sekundē - tika novērotas 4. oktobrī Kolkā.