Ceturtdien un piektdien brīžiem gaidāms lietus, daudzviet valstī uzspīdēs saule un maksimālā gaisa temperatūra būs +9..+15 grādi.
Sestdien un svētdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs svētdien. Pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš - piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktīs būs +2..+9 grādi, piekrastē līdz +12 grādiem; sestdien gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem, svētdiena varētu būt pāris grādus vēsāka.
Sagaidāms, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs +5..+10 grādus, naktīs tā vietām noslīdēs zem nulles. Bieži gaidāmi nokrišņi - pārsvarā lietus, dažkārt iespējams arī slapjš sniegs un krusa.