Piektdiena, 10.10.2025 00:14
Arvīds, Arvis, Druvis
Piektdiena, 10.10.2025 00:14
Arvīds, Arvis, Druvis
Trešdiena, 8. oktobris, 2025 09:22

Oktobra vidū brīžiem līs un kļūs vēsāks

Leta
Oktobra vidū brīžiem līs un kļūs vēsāks
Foto: www.pexels.com
Trešdiena, 8. oktobris, 2025 09:22

Oktobra vidū brīžiem līs un kļūs vēsāks

Leta

Tuvākajās desmit dienās Latvijā palaikam līs, nākamā nedēļa būs vēsa, liecina jaunākās laika prognozes.

Ceturtdien un piektdien brīžiem gaidāms lietus, daudzviet valstī uzspīdēs saule un maksimālā gaisa temperatūra būs +9..+15 grādi.

Sestdien un svētdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs svētdien. Pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš - piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktīs būs +2..+9 grādi, piekrastē līdz +12 grādiem; sestdien gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem, svētdiena varētu būt pāris grādus vēsāka.

Sagaidāms, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs +5..+10 grādus, naktīs tā vietām noslīdēs zem nulles. Bieži gaidāmi nokrišņi - pārsvarā lietus, dažkārt iespējams arī slapjš sniegs un krusa.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?