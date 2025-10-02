Ceturtdiena, 02.10.2025 21:20
Trešdiena, 1. oktobris, 2025 08:18

Oktobri Latvijā prognozē mēreni siltu un mitru

Oktobri Latvijā prognozē mēreni siltu un mitru
Oktobris Latvijā gaidāms nedaudz siltāks par normu, arī nokrišņu daudzums prognozēts lielāks nekā vidēji citos gados.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vidējā gaisa temperatūra nākamajās četrās nedēļās Latvijā gaidāma atbilstoša normai vai aptuveni grādu augstāka par to, arī nokrišņu daudzums prognozēts līdzīgs daudzu gadu vidējam rādītājam vai lielāks par to.

Ne tikai oktobris, bet arī visi tuvākie mēneši Ziemeļeiropā varētu būt siltāki nekā ierasts. Prognozes par nokrišņu daudzumu ir nenoteiktākas; ziema Eiropas ziemeļu daļā varētu būt slapjāka nekā vidēji, liecina Eiropas Savienības Kopernika Klimata izmaiņu dienesta un ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes publicētie dati.

Šonedēļ līdz sestdienai saglabāsies paaugstināts atmosfēras spiediens, mākoņu daudzums būs mainīgs un nav gaidāmi lieli nokrišņi. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās vietām veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs -2..+3 grādi, bet zem mākoņainām debesīm, kā arī Rīgas līča Kurzemes piekrastē temperatūra nenoslīdēs zemāk par +4..+8 grādiem. Maksimālā temperatūra pēcpusdienās būs vien +7..+13 grādi.

Sagaidāms, ka oktobra pirmajā svētdienā Latviju no rietumiem šķērsos lietus mākoņi un piekrastē pūtīs spēcīgs dienvidu vējš. Nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus un gaiss būs siltāks - dažās naktīs temperatūra, iespējams, nepazemināsies zem +10 grādiem, maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt +18 grādus.

