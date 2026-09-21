Oktobrī pirmizrādi piedzīvos Dž. Dž. Džilindžera kaislību komēdija ar psiholoģisku spriedzi “TANGO DEJO 2”

Biroja nuārs ar flirta pēcgaršu - tieši tādā iekuļas uz Austrālijas dramaturga Rona Elaišas (Ron Elisha) lugas “Unsolicited Male” motīviem balstītās izrādes varoņi Ziks un viņa asistente Vendija. Pēc divu gadu veiksmīgas sadarbības viens vienīgs vakars ārpus biroja sienām izjauc visu perfekti sakārtoto darba ikdienu, un sākas ass, mūsdienīgs attiecību tango. Kamēr Ziks mokās ar sirdsapziņas pārmetumiem un mēģina glābt situāciju, Vendija cenšas saprast, vai viņas boss ir uzticams partneris, vai tomēr kārtējais vīrietis ar saviem slēptajiem motīviem. Taču šajā jūtu samezglotajā dejā viņi nav vieni. Talkā nāk abu labākie draugi jeb pašu “iekšējās balsis”, kuru “ģeniālie” padomi situāciju padara tikai komplicētāku. Katram ir sava interpretācija par to, ko drīkst un nedrīkst darīt biroja romāniņā.
Tā kā viss būtiskākais - ilūzijas, pārpratumi un varas spēles - notiek tieši varoņu galvās, režisors-provokators Dž. Dž. Džilindžers šajā iestudējumā drosmīgi noņēmis visu lieko. Tā ir izrāde, kuru skatītājs nevis vienkārši skatās, bet piedzīvo. Uz skatuves nav dekorāciju. Nav rekvizītu. Nav robežu! Ir tikai tīra, elektrizējoša aktierspēle un telpa, kas pilnā jaudā ieslēdz skatītāja iztēli. Aktieriem fiziski nav nekā, bet tajā pašā laikā - viņiem ir viss. Katra kustība un katrs skatiens veido pasauli, kas eksistē tikai vienu vakaru un tieši tavā galvā. Skatītājs te kļūst par līdzradītāju, redzot un izjūtot daudz vairāk, nekā patiesībā ir uz skatuves.
Lai atveidotu šādu lidojumu, ir nepieciešami patiešām izcili talanti. Uz skatuves apvienojas kino hita "Perfektie" zvaigznes - Mārtiņš Egliens, Dārta Daneviča un Linda Kalniņa, kuri kopā ar harizmātisko Mārtiņu Upenieku rada tādu ķīmiju, no kuras zālē kļūst patiešām karsti. Izrāde piedāvā smalku ironiju un trāpīgus jokus par abu dzimumu domāšanas atšķirībām. Par to, cik atšķirīgi divi cilvēki var piedzīvot vienu un to pašu vakaru, ka robežas starp flirtu un varu, starp vēlmi un manipulāciju ir ļoti trauslas. Dž. Dž. Džilindžers šajā iestudējumā spēlējas ar skatītāju uztveri, liekot gan pasmieties, gan aizdomāties.
Pirmizrāde 3. oktobrī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Pēc tam izrādi varēs redzēt arī Bauskā (10.10.), Ulbrokā (11.10.), Rīgā (21.10.), Slampē (24.10.), Jelgavā (28.10.), Kuldīgā (31.10.), Aizkrauklē (26.11.), Talsos (27.11.), Rīgā (18.12.), Cēsīs (19.12.) un citur. Biļetes pieejamas visās “Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv