Oktobris – pensiju indeksācijas laiks

Indeksē pensijas līdz 1488 eiro
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 2025. gada 1. oktobrī indeksē vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2025. gada 30. septembrim. Vienlaikus tiek palielinātas arī piešķirtās piemaksas pie vecuma vai invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.
Kā informē VSAA preses sekretāre Iveta Daine, šogad pensiju indeksācijai noteikts augšējais ierobežojums – 1488 eiro. Respektīvi, visu piešķirto pensiju indeksē tikai tad, ja tās apmērs nepārsniedz šo summu. Savukārt lielākām pensijām un atlīdzībām indeksē tikai daļu no piešķirtās pensijas – 1488 eiro.
Šajā kārtībā gan ir daži izņēmumi, kad šis ierobežojums nedarbojas. Pilna pensijas indeksācija pienākas politiski represētajiem, personām ar I grupas invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Šis pats noteikums attiecas arī uz cilvēkiem, kuriem vecuma pensija piešķirta priekšlaicīgi – ar nolūku, lai viņi varētu nodrošināt piecu un vairāk bērnu vai bērna ar invaliditāti aprūpi un audzināšanu. Ja personām, kuras aprūpējušas un audzinājušas bērnus, pensija piešķirta pēc vispārējiem noteikumiem vai cita veida pensija, piemēro indeksāciju ar noteikto ierobežojumu.
Indeksi atkarīgi no stāža
Vecuma pensiju saņēmējiem pieaugums būs atkarīgs no līdzšinējās pensijas apmēra un piemērotā indeksa, kuru VSAA nosaka, ņemot vērā katra cilvēka kopējo apdrošināšanas stāžu. Kopš 1996. gada apdrošināšanas stāžu veido periodi, kuros veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, savukārt līdz 1996. gadam – pierādīts darba stāžs un atsevišķi tam pielīdzinātie periodi, piemēram, studijas, dienests un citi.
Vecuma pensiju indeksācijā atkarībā no apdrošināšanas stāža tiks piemēroti sekojoši indeksi:
-
līdz 29 gadiem – 1,0635;
-
no 30 līdz 39 gadiem – 1,0686 (arī personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos (arī, ja stāžs ir mazāks par 30 gadiem));
-
no 40 līdz 44 gadiem – 1,0737;
-
45 un vairāk gadu – 1,0787.
Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām piemēro indeksu 1,0635 neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.
Piešķirtā piemaksa par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim palielināta un tagad ir:
-
1,72 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim;
-
2,58 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.
Pensijas un atlīdzības VSAA indeksē saskaņā ar likumu «Par valsts pensijām» un dara to automātiski, bez klienta iesnieguma.
Kā noskaidrot pensijas pieaugumu
Zinot savas pensijas un piemaksas apjomu, kā arī apdrošināšanas stāžu, katrs cilvēks pats vēl pirms naudas saņemšanas var aprēķināt, cik liela būs viņa pensija pēc indeksācijas. Lai atvieglotu pensijas vai atlīdzības apmēra uzzināšanu, VSAA tiešsaistē piedāvā izmantot indeksācijas kalkulatoru. Taču var noderēt arī divi VSAA demonstrētie piemēri, kuri uzskatāmi ataino aprēķinu procesu.
Pirmais piemērs:
-
Līdz indeksācijai
Personai ar 38 gadu stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2025. gada 30. septembrī ir 690 eiro.
Pie vecuma pensijas ir piešķirta piemaksa par 20 gadu apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim – 32,40 eiro (20 x 1,62).
Kopējais pensijas un piemaksas apmērs sastāda 722,40 eiro.
Iedzīvotāja ienākumu nodokli (IIN) neietur, jo neapliekamais minimums ir 1000 eiro (algas nodokļa grāmatiņa iesniegta VSAA). Izmaksājamā summa – 722,40 eiro.
-
Pēc indeksācijas (no 2025. gada 1. oktobra)
Pensijas apmērs – 737,33 eiro (690 x 1,0686).
Piemaksa pie pensijas – 34,40 eiro (20 x 1,72).
Kopējais pensijas un piemaksas apmērs – 771,73 eiro.
IIN neietur, jo neapliekamais minimums ir 1000 eiro.
Izmaksājamā summa – 771,73 eiro.
Persona pēc indeksācijas saņems par 49,33 eiro vairāk.
Otrs piemērs:
-
Līdz indeksācijai
Personai ar 45 gadu stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2025. gada 30. septembrī ir 1490 eiro.
Pie vecuma pensijas ir piešķirta piemaksa par 25 gadu apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim – 40,50 eiro (25 x 1,62).
Kopējais pensijas un piemaksas apmērs – 1530,50 eiro.
No summas, kas pārsniedz 1000 eiro (algas nodokļa grāmatiņa iesniegta VSAA), ietur IIN 25,5% – 135,28 eiro ((1530,50 – 1000) x 25,5%).
Izmaksājamā summa – 1395,22 eiro.
-
Pēc indeksācijas (no 2025. gada 1. oktobra)
Pensijas apmērs – 1607,11 eiro (1490 + (1488 x 1,0787 – 1488)).
Piemaksa pie pensijas – 43 eiro (25 x 1,72).
Kopējais pensijas un piemaksas apmērs – 1650,11 eiro.
IIN – 165,78 eiro ((1650,11 – 1000) x 25,5%).
Izmaksājamā summa – 1484,33 eiro (1650,11 – 165,78).
Persona pēc indeksācijas saņems par 89,11 eiro vairāk.
Seniori priecājas par katru mazumiņu
Ogres novada pensionāri, tāpat kā citviet valstī, katru gadu gaida pensiju indeksāciju un pozitīvi reaģē uz ienākumu palielināšanos. «Pats fakts, ka pensijas tiek paaugstinātas un neapliekamais minimums sasniedzis tūkstoti eiro, ir ļoti atzinīgi vērtējams,» stāsta Ogres Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Vita Bormane. «Tiesa, ir arī savi trūkumi – piemēram, ja pensionāri daudz slimo, viņi nevar iesniegt čekus un saņemt atpakaļ ārstēšanās laikā iztērēto naudu no samaksātajiem nodokļiem. Vienīgi tie, kuriem ir bērni, var caur viņiem ar šo čeku palīdzību atgūt vismaz daļu naudas. Kopumā mūsu biedrībā valda pozitīvas noskaņas, nav tādu, kas būtu ar visu ļoti neapmierināti. Protams, visi zina, ka cenas pastāvīgi kāpj, īpaši pārtikai, tāpat ir dzirdēts, ka arī siltums būs dārgāks, lai gan tieši par Ogri šajā sakarā vēl nekas īsti nav skaidrs. Daudzi seniori ir aprēķinājuši gaidāmo pensijas pieaugumu, kas vidēji būs ap 40 eiro. Protams, tā nav liela summa, bet viņi priecīgi par to pašu – labi, ka ir vismaz tik.»
Indeksācijas nozīmi senioru dzīvē atzīst arī Lielvārdes Pensionāru biedrības vadītāja Maija Jaudzeme. Reizē viņa norāda, ka indeksācija neatrisina visas problēmas un ir zināmā mērā netaisnīga pret mazo pensiju saņēmējiem. «Daudziem pensionāriem pensijas ir ļoti mazas, 200–300 eiro, un viņi knapi spēj savilkt galus,» saka Maija Jaudzeme. «Viņiem arī šāds indeksācijas piešķirtais pensijas pielikums ir pavisam mazs. Tie, kuriem lielās pensijas, iegūst arī jūtamu papildinājumu, savukārt mazo pensiju saņēmēji paliek ar kripatiņu. Valdība jau to nesaprot, viņiem visiem lielas algas, dažam labam arī ievērojamas pensijas, tādēļ ministri un deputāti to uzskata par pašsaprotamu lietu. Viņi nespēj iedomāties, ko nozīmē kaut mēnesi iztikt ar mazu pensiju, padzīvot uz minimumu.»
Maija Jaudzeme arī piemetina, ka pensionāriem lielu daļu izdevumu sastāda maksājumi par zālēm. Tiem, kuri saņem mazās pensijas, katrs eiro ir svarīgs. Ņemot vērā, ka esošās pensionāru dienas akcijas aptiekās sniedz ļoti nelielu atbalstu (par 10% zemāku cenu), Maija Jaudzeme iesaka palielināt senioriem par zālēm pieejamās atlaides vismaz līdz 15%.
Bez šaubām, pensiju indeksācija neatrisina finanšu trūkuma radītās senioru sadzīves problēmas, un daudziem šķiet nepietiekami efektīva dzīves dārdzības kompensācijas metode, it sevišķi šādos trauksmainos laikos. Indeksācija arī nepalīdz samazināt plaisu starp lielāko un mazo pensiju saņēmējiem. Tomēr pagaidām mūsu valstī nav izgudrots labāks mehānisms, tāpēc vairums pensionāru ar pozitīvām noskaņām sagaida vismaz šādu ikgadējo pensijas pieaugumu.