Nakts būs pārsvarā mākoņaina, rīta stundās vietām valsts ziemeļos debesis sāks skaidroties. Valsts austrumu rajonos gaidāmi nelieli nokrišņi - lietus, vietām arī slapjš sniegs.
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās 15-17 metri sekundē (m/s). Gaisa temperatūra būs līdzīga kā iepriekšējā dienā: -1...+4°, vietām piekrastē nebūs vēsāk par +5...+6°.
Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-16 m/s. Gaisa temperatūra saglabāsies +2...+4° robežās.
Dienā daudzviet uzspīdēs saule un laiks būs sauss, bet mākoņi tāpat debesīs būs manāmi. Dominēs mēreni ziemeļrietumu, ziemeļu vēji, kas saglabāsies brāzmaini vairs tikai Vidzemes piekrastē.
Gaiss iesils līdz +3...+7°, nedaudz vēsāks laiks austrumu rajonos, kur nebūs siltāk par +1...+3°. Vakarpusē vietām Kurzemē sāks veidoties migla.
Rīgā Otrie Ziemassvētki aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, bet nokrišņi nav gaidāmi. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 m/s, un maksimālā gaisa temperatūra pieturēsies +5...+6° robežās.