Naktī mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām austrumos mākoņi nesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni pūtīs no dienvidrietumiem, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7…+12 grādiem, bet Kurzemē būs par pāris grādiem vēsāk.
Rīgā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, tomēr bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz ap +10 grādiem.
No rīta laiks būs saulains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17…+22 grādiem, piekrastē +11…+16 grādiem. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.
Rīgā saulains un sauss laiks, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz ap +20 grādiem.