Pirmdiena, 11. maijs, 2026 15:25

Otrdien daudzviet gaidāms lietus

LETA
Foto: pexels.com
Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāms lietus, valsts austrumos pārsvarā saglabāsies sauss laiks, prognozē sinoptiķi.

Naktī, sākot no dienvidrietumiem, līs Kurzemē un vietām valsts centrālajā daļā. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +6..+11 grādiem.

Otrdiena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka valsts austrumu daļā. Lietus mākoņi vairāk skars valsts vidieni. Gaisa temperatūra gaidāma no +10 grādiem Dienvidkurzemes piekrastē līdz +21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē.

Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, otrdienas vakarā gaidāms lēns vējš.

Rīgā, sākot ar nakts izskaņu, palaikam gaidāms lietus, debesis būs pārsvarā mākoņainas. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš, brāzmās ar ātrumu līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +11 grādi naktī un līdz +17 grādiem dienā.

