Otrdiena, 13. janvāris, 2026 08:19

Šodien Ogrē gaisa temperatūra gaidāma no - 6 līdz -10 grādiem. Dienas pirmā puse būs apmākusies, uz vakarpusi debesis skaidrosies. Pūtīs dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 1m/s, brāzmās līdz 4m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Otrdien vietām Latvijā izklīdīs mākoņi, ļaujot spīdēt saulei, prognozē sinoptiķi.

Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dažviet saglabāsies sarma. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-10 grādi.

Lēnā vēja un bezvēja dēļ vietām - galvenokārt pilsētās - gaisā uzkrāsies apkures un transporta radītais piesārņojums.

Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz -7 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.

