Otrdien vietām Latvijā izklīdīs mākoņi, ļaujot spīdēt saulei, prognozē sinoptiķi.
Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dažviet saglabāsies sarma. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-10 grādi.
Lēnā vēja un bezvēja dēļ vietām - galvenokārt pilsētās - gaisā uzkrāsies apkures un transporta radītais piesārņojums.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz -7 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.