Otrdien gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss

Otrdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un ducinās pērkons, negaisa laikā iespējama krusa un stipras vēja brāzmas, prognozē sinoptiķi.
Debesis palaikam skaidrosies, valsts austrumos pārsvarā saglabāsies mākoņains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+20 grādi.
Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu vējš, Kurzemē gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā vējš būs spēcīgāks - vakarā tas brāzmās pastiprināsies līdz 20-23 metriem sekundē. Savukārt zem lietusgāžu un negaisa mākoņiem jebkur valstī iespējamas īslaicīgas brāzmas līdz 15-20 metriem sekundē.
Rīgā, uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +19 grādiem. Iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām; dienas lielāko daļu pūtīs mērens dienvidu vējš.
Skandināvijā atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī Latvijā no 1003 hektopaskāliem valsts ziemeļrietumos līdz 1012 hektopaskāliem dienvidaustrumos.