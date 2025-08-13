Otrdien galvenokārt Vidzemē īslaicīgi līs

Otrdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Vidzemē, prognozē sinoptiķi.
Iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, zem negaisa mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+23 grādiem.
Rīgā sauli palaikam aizsegs mākoņi, kas var atnest īslaicīgu lietu. Lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21, +22 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.