Otrdien galvenokārt Vidzemē īslaicīgi līs

Foto: pexels.com
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +12 līdz +22 grādiem. Dienas pirmajā pusē debesis būs skaidras, pēcpusdienā veidosies mākoņi. Vakarpusē gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu/ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 9m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Otrdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Vidzemē, prognozē sinoptiķi.

Iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, zem negaisa mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+23 grādiem.

Rīgā sauli palaikam aizsegs mākoņi, kas var atnest īslaicīgu lietu. Lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +21, +22 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.

