Rīgā otrdiena paies bez nokrišņiem, mākoņu kļūs mazāk un pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +1 grādam.
Atmosfēras spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 1007-1011 hektopaskāli jūras līmenī.
Ogrē šodien gaisa temperatūra noslīdēs līdz -5 grādiem un nepakāpsies virs nulles. Debesis klās mākoņi, dienas otrajā pusē tās nedaudz skaidrosies. Pūtīs dienvidaustrumu/ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 4m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Rīgā otrdiena paies bez nokrišņiem, mākoņu kļūs mazāk un pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +1 grādam.
Atmosfēras spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 1007-1011 hektopaskāli jūras līmenī.