Dienas laikā Rigā uzspīdēs saule, un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25…+27 grādiem.
Otrdiena, 30. jūnijs, 2026 08:23
Otrdien Ogrē debesis daļēji klās mākoņi un būs karsts
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +18 līdz +27 grādiem. Diena būs saulaina, brīžiem sauli aizsegs mākoņi. Pūtīs ziemeļrietumu/ziemeļu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.