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Otrdiena, 30.06.2026 17:02
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Otrdiena, 30. jūnijs, 2026 08:23

Otrdien Ogrē debesis daļēji klās mākoņi un būs karsts

LETA/OgreNet
Otrdien Ogrē debesis daļēji klās mākoņi un būs karsts
Foto: pexels.com
Otrdiena, 30. jūnijs, 2026 08:23

Otrdien Ogrē debesis daļēji klās mākoņi un būs karsts

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +18 līdz +27 grādiem. Diena būs saulaina, brīžiem sauli aizsegs mākoņi. Pūtīs ziemeļrietumu/ziemeļu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienas laikā Rigā uzspīdēs saule, un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25…+27 grādiem.

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