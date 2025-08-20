Trešdiena, 20.08.2025 14:28
Otrdien saule mīsies ar mākoņiem, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi

Foto: pexels.com
Ogrē šodien gaisa temperatūra pacelsies līdz +22 grādiem. Saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 9m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Otrdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā sauli palaikam aizklās mākoņi, kas pēcpusdienā vietām austrumos nesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas negaisa laikā var kļūt brāzmains. Šodiena būs šīs nedēļas siltākā diena - gaiss iesils līdz +20...+25 grādiem.

Rīgā dienā debesīs būs gan saule, gan mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi pilsētā nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu puses vējš, un gaiss iesils līdz +23...+25 grādiem.

