Otrdien visā valstī turpinās līt

Otrdien visā valstī turpinās līt
Otrdien visā valstī turpinās līt

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +10...+15 grādi. Diena būs mākoņaina un lietaina, brīžiem uzspīdēs saule. Rīta pusē gaidāms pērkona negaiss. Pūtīs rietumu/ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Otrdien visā valstī turpinās līt, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, daudzviet tie atnesīs īslaicīgu lietu, vietām - stipras, dažviet pat ļoti stipras lietusgāzes un pērkona negaisu.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un negaisa laikā tas būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +13...+17 grādu robežās.

Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, tomēr palaikam gaidāms lietus, no rīta - arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz vien +14...+16 grādiem.

