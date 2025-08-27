Otrdien visā valstī turpinās līt, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, daudzviet tie atnesīs īslaicīgu lietu, vietām - stipras, dažviet pat ļoti stipras lietusgāzes un pērkona negaisu.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un negaisa laikā tas būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +13...+17 grādu robežās.
Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, tomēr palaikam gaidāms lietus, no rīta - arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz vien +14...+16 grādiem.